Highwalk in Rotenburg an der Fulda eröffnet

Osthessen hat eine neue Attraktion: In Rotenburg an der Fulda ist der Highwalk eröffnet worden, eine mehr als 600 Meter lange Hängebrücke. Für die Region soll die Brücke zum Touristen-Magneten werden.

In Rotenburg wurde der Highwalk am Donnerstag eröffnet.

In Rotenburg wurde der Highwalk am Donnerstag eröffnet. Bild © picture-alliance/dpa

Hoch hinaus über Osthessen: Deutschlands zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke ist am Donnerstag in Rotenburg an der Fulda mit einem Festakt eröffnet worden. Der sogenannte Highwalk ist 617 Meter lang und misst an der höchsten Stelle 60 Meter.

Ab Freitag können die ersten Besucherinnen und Besucher die Hängebrücke über das Kottenbachtal begehen. Geöffnet ist sie im Winter täglich von 10 bis 16 Uhr, für das Frühjahr und den Sommer sind längere Öffnungszeiten geplant.

600 Fußgänger können auf die Brücke

Laut Geschäftsführer Felix Stuhldreher wurden 84 Tonnen Stahl für die Konstruktion benötigt. Hinzu kommen die 54 Tonnen schweren Tragseile.

Der Highwalk kurz vor dem Festakt am Donnerstagmorgen. Bild © Michelle Noé / hr

Errichtet wurde die Brücke in neun Monaten Bauzeit von einer Schweizer Spezialfirma. Die Baukosten lagen den Angaben zufolge bei 4,5 Millionen Euro. Maximal 600 Fußgänger dürfen die Brücke zeitgleich betreten.

"Highlight für die Region"

In der Region hofft man nun auf mehr Touristen und Übernachtungen durch die neue Attraktion. Die Brücke wurde unter anderem initiiert von Göbel Hotels, die in Osthessen mehrere Häuser betreiben.

Bürgermeister Markus Weber (parteilos) sagte: "Die Hängebrücke ist ein Mehrwert für die Stadt und bereichert uns als Tourismus-Standort." Landrat Torsten Warnecke (SPD) sprach von einem "Highlight für die Region".

Die Brücke überspannt das Kottenbachtal und führt von der sogenannten Rodenberg-Alm am Förstergraben zum Hangwald am Teufelsberg. Ganz in der Nähe liegt der Wanderweg R6/R7.

Der Blick von der Hängebrücke ins Tal in Richtung Rotenburg an der Fulda. Bild © hr / Jörn Perske

150.000 Besucher pro Jahr erwartet

Die Initiatoren wollen den Besucherinnen und Besuchern der Hängebrücke "Nervenkitzel und jede Menge Spaß" bieten, wie sie am Donnerstag bei der Eröffnung sagten. Pro Jahr werden rund 150.000 Menschen erwartet.

Das Ticket kostet für Erwachsene 9,50 Euro, für Kinder ab sechs Jahren sind 7,50 Euro fällig. Besucherin Svenja Bäumer war am Donnerstag eine der ersten, die die Brücke vorab betreten und testen durfte. "Die Aussicht hier oben ist schön. Man hat einen malerischen Ausblick auf die Umgebung. Beim Laufen über die Brücke wackelt es aber stärker als gedacht. Ist tatsächlich ein Nervenkitzel, aber sonst wäre es auch langweilig."

"Wackeliger als gedacht": Besucherin Svenja Bäumer testete die Hängebrücke kurz nach der Eröffnung. Bild © hr / Jörn Perske

Barrierefrei ist die Brücke nicht, wie Geschäftsführer Stuhldreher sagte. Mit einem Rollstuhl oder Rollatoren könne man nicht über die nur knapp einen Meter breite Brücke fahren. Für Menschen mit Gehbehinderungen sei die Brücke nicht geeignet, zumal die Steigung an steilen Stellen knapp acht Prozent betrage.

Umsetzung geriet zur Hängepartie

Die Umsetzung der Hängebrücke in Rotenburg entpuppte sich als echte Hängepartie. Die ersten Überlegungen, die in die Öffentlichkeit gerieten, erfolgten bereits im Jahr 2017. Danach schlossen sich jahrelange Vorplanungen und Etappenziele im Genehmigungsmarathon an.

Der Geschäftsführer des Highwalk, Felix Stuhldreher, blickt auf ein spannendes Genehmigungsverfahren zurück. Bild © hr / Jörn Perske

"Das Genehmigungsverfahren war nicht einfach - auch für die Behörden. Denn solch ein Projekt wurde hier natürlich noch nie umgesetzt", erklärte Geschäftsführer Stuhldreher. Die Bauarbeiten seien dann aber reibungslos verlaufen.

Erfolgreiches Vorbild: Der Skywalk in Willingen

Deutschlands längste Fußgänger-Hängebrücke befindet sich ebenfalls in Hessen: Der rund 100 Meter hohe und 665 Meter lange Skywalk im nordhessischen Willingen (Waldeck-Frankenberg) hat sich seit seiner Eröffnung im Juni 2023 zu einem Besuchermagneten entwickelt. 300.000 Besucher kommen pro Jahr, wie Geschäftsführer Frank Göbel sagte.

Vergleichen könne man die Brücken aufgrund unterschiedlicher Konstruktionen aber nicht. Der Skywalk sei freischwebend und nur von Brückenportalen getragen, so Göbel. Dadurch sei er nochmal deutlich wackeliger beim Betreten als das Exemplar in Rotenburg.

Zur längsten Hängebrücke der Welt fehlen dem Highwalk gut 100 Meter. Die Skybridge steht in Tschechien und ist 721 Meter lang und bis zu 95 Meter hoch.