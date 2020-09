Für Hunde beginnt jetzt die Freibadzeit. Zum Saison-Abschluss bieten viele hessische Freibäder traditionell ein "Hundeschwimmen" an. In diesem Jahr sind es Corona-bedingt leider nur eine Handvoll. Wo Vierbeiner wohltemperiert planschen können, lesen Sie hier.

Wenn der letzte Badegast das Becken verlassen hat, beginnt für viele Schwimmbäder die Winterpause. Einige Freibäder verlängern ihre Saison aber - für Hunde und ihre Besitzer. Die Vierbeiner dürfen im Becken schwimmen und mit Artgenossen spielen. Das Baden im Freibad hat viele Vorteile: Das Wasser ist klar und frei von Fremdkörpern. Außerdem gibt es keine gefährlichen Strömungen oder Untiefen - und wenn doch mal was passieren sollte, kann man als Besitzer von allen Ecken ins Wasser springen.

Weitere Informationen Hier darf geplanscht werden Waldschwimmbad Neu Isenburg

Alicestraße

Samstag, 19. September, 12:00 bis 18:00 Uhr

Jeder Hund muss 5 Euro Eintritt zahlen und darf sein Herrchen kostenlos mitnehmen. Ein Teil des Erlöses geht an das Tierheim Dreieich.



Freibad Grünberg

Alsfelder Straße

Sonntag, 20. September



Silobad Frankfurt

Hunsrückstraße 100

Donnerstag 1. bis Sonntag, 4. Oktober von 12:00 bis 19:00 Uhr.

Eintritt: 0,50 Euro pro Fuß und Pfote.



Freibad Lampertheim

Am Biedensee

Sonntag, 4. Oktober, 10:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt: 0,50 € pro Fuß und Pfote (die Einnahmen gehen an die Rettungshundestaffel der DLRG Lamperheim e.V.)



Waldschwimmbad Lich

Alte Giessener Straße

3. und 4. sowie 10. und 11. Oktober von 11:00 bis 16:30 Uhr

Eintritt: 2,50 Euro pro Hund und Mensch Ende der weiteren Informationen

Schadet das Chlor im Wasser meinem Hund?

Zum Abschluss der Badesaison chlort der Betreiber die Schwimmbecken im Normalfall nicht mehr. Der Chlorgehalt ist dementsprechend so niedrig, dass man sich keine Sorgen machen muss. Weil die Wasserqualität in Schwimmbädern so vielen Normen unterliegt, besteht auch keine Gefahr, dass die Hunde sich mit Giardien oder anderen Parasiten anstecken.

Muss mein Hund gegen Tollwut geimpft sein?

Beim Hundeschwimmen kommen binnen kurzer Zeit viele Hunde zusammen. Mit einer Tollwutimpfung geht man auf Nummer sicher. Je nach Gemeinde kann es sein, dass sogenannte Listenhunde einen Maulkorb tragen müssen. Macht Euch am besten vor dem Hundeschwimmtag schlau, wie die Verordnungen in der entsprechenden Region sind. Eine Leinenpflicht herrscht dagegen in der Regel nicht.

Hat das Hundeschwimmen Konsequenzen für uns Menschen?

Nein. Am Hundeschwimmtag selbst dürfen meistens nur die Hunde ins Wasser. Nach der Aktion wird das Wasser nicht mehr für Menschen verwendet, sondern vor Beginn der neuen Saison komplett abgelassen und ausgetauscht. Spätestens dann sind alle Verunreinigungen beseitigt.

