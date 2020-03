Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Unsere Freizeit-Rubrik ist im Moment leer. Grund ist die Corona-Krise.

Normalerweise finden Sie hier unsere Tipps für Freizeitaktivitäten: Flohmärkte, Feste, Konzerte. Aber in Zeiten von Corona sind solche Tipps wenig sinnvoll – schließlich sollte man möglichst wenige Aktivitäten an Orten unternehmen, an denen sich viele Menschen aufhalten, um so mitzuhelfen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. In den kommenden Tagen werden wir die Rubrik hoffentlich wieder auffüllen – vielleicht mit Tipps, die in diese besonderen Zeiten passen. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis.

Ihre hessenschau.de-Redaktion