Vor drei Jahren verendete ein orientierungsloser Pottwal an der Nordseeküste. Jetzt ist das 15 Meter lange Skelett des Wals in Gießen zu sehen. Forscher der Uni haben es aufwändig rekonstruiert.

Das Puzzlespiel hat ein Ende. Nach fast anderthalb Jahren präziser Feinarbeit haben Mitarbeiter der Justus-Liebig Universität (JLU) in Gießen 200 Teile eines rund 15 Meter langen Pottwal-Skeletts zusammengesetzt.



Jetzt schwebt das Skelett an der Decke eines Hörsaals in der Hermann-Hoffmann-Akademie der Gießener Uni. Ein mächtiges Stahlgerüst und mehrere Stahlseile tragen die fragilen Knochen des Pottwals, die nun alle wieder zurück in die ursprüngliche Position des Meeressäugers gefunden haben.

Toter Pottwal in Texel. Auch in den Niederlanden strandeten 2016 orientierungslose Pottwale. Bild © Robert Marc Lehmann

Es war ein langer Weg von den Gewässern der Nordsee in den Hörsaal der Gießener Uni. Im Januar 2016 war der Pottwal-Jungbulle vor Husum gestrandet und verendet. Er hatte sich vermutlich in zu flaches Gewässer verirrt, sodass das Ortungssystem versagte und er nicht mehr zurück in den Ozean fand.



Der Gießener Biologieprofessor Volker Wissmann hatte die Idee, das verendete Tiere an die Uni zu holen und erhielt tatsächlich den Zuschlag. "Zunächst war es erst mal eine verrückte Idee, so einen Wal für die Uni zu bekommen", sagt Wissmann. Die Aktion hat einen pädagogischen Hintergrund. Mit Hilfe der Skeletts wollte der Hochschullehrer grundsätzliche Fragen der Meeresbiologie im Hörsaal anschaulich machen.

Zusammensetzung der Knochen dauerte 18 Monate

So wurden die teils tonnenschweren Einzelteile einige Wochen später an die Uni Gießen angeliefert. Das war der Startschuss für Tierpräparator Ralph Blakey und sein Team von der Veterinärmedizin: Sie mussten das stark verweste Fleisch des Walkadavers zunächst vom Schädel und den Walknochen entfernen. Anschließend wurden die über 200 Einzelteile vermessen und nummeriert, in mehreren Arbeitsschritten entfettet und getrocknet - ein monatelanger Prozess.

Erst anderthalb Jahre später, im Sommer 2017, konnte mit der Zusammensetzung der Einzelteile begonnen werden. Eine Puzzel in Überdimension. Nicht alle Knochen ließen sich gleich richtig zuordnen, erinnert sich Vererinäranatom Stefan Arnhold: "Die Augenhöhlenknochen des Wals konnten wir zum Beispiel gar nicht direkt zuordnen. Da mussten wir erstmal herausfinden, an welche Stelle diese eigentlich gehören."



18 weitere Monaten brauchten die Wissenschaftler, um das Puzzle zusammezusetzen. Viel länger, als ursprünglich geplant. Nun ist das Werk vollbracht. "Für uns ist es natürlich etwas ganz besonderes, dass wir als Uni Gießen, die nicht einmal am Meer liegt, jetzt einen solchen Wal im Hörsaal hängen haben. Das ist schon toll", freut sich Hochschulprofessor Wissmann.

Augenknochen des Pottwals Bild © Justus-Liebig Universität Gießen

Unterstützung für das Projekt gab es von vielen Seiten. So spendeten Bürger, Firmen und Geldinstitute für die Präparation und den Aufbau des Wal-Skeletts - und das Stahlgerüst, an dem das Skelett befestigt ist, bauten Schülern einer Metallbauklasse der Theodor-Litt-Schule.

Mit der Ausstellung des gigantischen Pottwal-Skeletts möchten die Forscher über das Leben von Walen und anderen Meerestieren informieren. Außerdem wollen sie auf die Problematik des Plastikmülls in den Ozeanen aufmerksam machen. Auch im Magen des Gießener Pottwals waren große Mengen an Plastikmüll gefunden worden.