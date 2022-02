Hier stehen die afrikanischen Elefantendamen Kariba (links) und Lilak noch in ihrem Gehege im Tierpark Berlin. Seit Frühjahr 2020 leben sie in ihrem neuen Zuhause, dem Kronberger Opel-Zoo.

Das "ausgelassene Spiel" zweier junger Elefanten hat seinen Anteil daran, dass der Opel-Zoo im zweiten Pandemie-Jahr einen Besucherrekord verzeichnete - trotz zeitweiser Schließung und hoher Corona-Auflagen.

Kariba mag der kleinste aller Elefanten im Kronberger Opel-Zoo sein, die 16-jährige Elefantenkuh hat außerdem die dünnsten und kürzesten Stoßzähne - und doch sorgte auch sie dafür, dass der Opel-Zoo im zweiten Pandemie-Jahr einen Besucherrekord verzeichnet hat.

580.739 Tagesbesucher kamen im Jahr 2021, teilte der Zoo mit, der überhaupt erst am 8. März des vergangenen Jahres wieder hatte öffnen dürfen - nach 126 Lockdown-Tagen. Damit habe man vielen Besuchern ein Ausflugsziel gegeben, "das sie offensichtlich herbeigesehnt hatten", sagte Gregor von Opel, Vorstandsvorsitzender der den Zoo tragenden "von Opel Hessische Zoostiftung", bei der Pressekonferenz des Zoos über das vergangene Geschäftsjahr, das den Angaben zufolge mit einem Plus von 28,6 Prozent gegenüber dem ersten Corona-Jahr abgeschlossen wurde.

Ausgelassene Elefanten und typisches Zoowetter

Möglicherweise auch, weil die selbstbewusste Elefantenkuh Kariba im Frühjahr ihre Zuneigung für den lebhaften Jungbullen Tamo entdeckt habe. "Das ausgelassene Spiel der beiden jungen Elefanten" sei für die Besucher stets eine Attraktion gewesen, teilte der Zoo mit.

Dessen Direktor, Thomas Kauffels, sieht weitere Faktoren dafür entscheidend, dass der Opel-Zoo trotz zeitweiser Schließung und hoher Corona-Auflagen so erfolgreich war: "Zum einen herrschte im Sommer 2021 typisches Zoo- und weniger Schwimmbadwetter", sagte Kauffels. Da außerdem viele Familien nicht verreisen konnten oder wollten, seien Tagesausflüge, insbesondere in "Freiluft"-Einrichtungen wie dem Opel-Zoo, eine willkommene Abwechslung gewesen.

Erfolgreiche Arbeit im Artenschutz

Ende Mai öffnete dort die neue Madagaskar-Voliere, die gleich zu einem Besucher-Highlight geworden sei, mit drei täglichen Führungen zu den lebhaften Kattas und den Roten Varis. Bis zum Ende der Herbstferien seien diese Führungen ausnahmslos ausgebucht gewesen. Und die Löffelhunde, die bis dato in Gemeinschaftshaltung mit den Kängurus im unteren Teil des Zoos untergebracht waren, bekamen eine eigene neue Anlage, wo sie wesentlich besser zu beobachten sind.

"Sehr erfolgreich war im letzten Jahr auch unsere Arbeit im Artenschutz, denn wir konnten erneut zahlreiche Nachzuchten in Wiederansiedelungsprojekte geben", sagte Kauffels. Die Feldhamster sorgten mit 52 Jungtieren für Rekord-Nachwuchs, der im hessischen Freiland ausgewildert wird oder in anderen Zoos Zuchten ergänzt. Sieben Nachzuchten der Europäischen Sumpfschildkröte, drei Europäische Nerze, drei Habichtskäuze, ein Ziesel und drei Waldrappen seien zudem in Wiederansiedelungsprojekte gegeben worden.