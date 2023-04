Die Landesgartenschau in Fulda will für alle Zielgruppen Anlaufpunkte bieten.

Bild © Arnulf Müller

Die Landesgartenschau in Fulda ist in vier Areale mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgeteilt. Doch wohin geht welcher Besucher-Typ am besten? Ein Wegweiser.

Tipps für Anlaufziele auf dem großen Landesgartenschau-Gelände

Die Landesgartenschau 2023 wird am 27. April in Fulda eröffnet und auf einem riesigen Gelände veranstaltet. Es umfasst 42 Hektar - das sind mehr als 58 Fußballfelder. Es gibt zwar einen sechs Kilometer langen Rundweg, der die vier Gartenteile verbindet.

Aber unterschiedliche Besucher-Typen haben verschiedene Bedürfnisse und Interessen. Wer kommt wo am besten auf seine Kosten? Für wen bieten sich in dem Gesamtkonzept die vier Areale - Sonnengarten , Kulturgarten , Genussgarten und Wassergarten - besonders an? Hier unsere Tipps:

Das Gelände der Landesgartenschau Fulda 2023

Der Schwerpunkt der vielfältigen Angebote liegt für Garten-Liebhaber im Kulturgarten. Dort gibt es besonders viel Inspiration für den eigenen Garten. Das Highlight dafür sind die zehn Schaugärten. Daraus ergeben sich Tipps für die Gestaltung und Begrünung hinter, vor oder neben dem Haus. Auf 4.000 Quadratmetern gibt es alle 14 Tage eine neue Blumenschau.

Präsentiert werden im Kulturgarten auch Kletterpflanzen, klimaresistente Staudenbepflanzungen oder Ideen für Grab-Bepflanzungen. Mittwochs und donnerstags kommt ein Pflanzendoktor in den Gärtnertreff im Kulturgarten und kümmert sich um Problemfälle.

Es gibt auch einen Beratungsgarten, in dem Fachleute täglich Tipps rund um Nutzpflanzen geben. Um Wasserpflanzen geht es im Wassergarten in der Fulda-Aue. Ein moderner Bauerngarten befindet sich im Sonnengarten. Im dortigen Insektendorf wird erklärt, wie Lebensräume für Insekten geschaffen werden.

Wie man Lebensräume für Insekten schaffen kann, wird auch auf der Landesgartenschau Fulda erläutert.

Im Sonnengarten werden zehn Hektar dem Thema moderne Landwirtschaft gewidmet. Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele der UN geht es um den Klimawandel, Wasserkreislauf, Boden- und Ressourcenschutz. Die Kernfrage: Wie sollte die Landwirtschaft der Zukunft aussehen?

Etwas zu lernen gibt es für junge Besucher im Grünen Klassenzimmer . Täglich stehen außerhalb der hessischen Schulferien diverse Kurse für Kitas und Schulen auf dem Programm . Beim Unterricht im Grünen geht es unter anderem um Themen wie Natur und Umwelt, Energie und Ökologie oder Gesundheit und Ernährung.

Wer Ruhe und Entspannung sucht, ist am Aueweiher gut aufgehoben. Dort kann man in Hängematten und -stühlen chillen und den Klangkompositionen von Musiker Frank Tischer lauschen. Entlang des umgestalteten Weihers stehen Liegestühle und Sitzsäcke, es gibt Liegeflächen mit Seeblick und Himmelsschaukeln, mit denen es besonders weit nach oben geht.

Entspannung bei der Landesgartenschau Fulda

Tipp: Vom topografisch höher gelegenen Kulturgarten aus genießt man einen tollen Blick über Fulda, sieht den Dom und das Kloster Frauenberg.

Blick vom Kulturgarten gen Dom und Kloster Frauenberg.

Wer noch höher hinaus will, kann sich in den City-Skyliner begeben. Das ist eine mobile Aussichtsplattform, 72 Meter hoch. Sie steht außerhalb des Gartenschaugeländes neben dem Feuerwehrmuseum. Man muss also nicht unbedingt LGS-Besucher sein, um ihn nutzen zu können.

Der Turm mit vollverglaster Kanzel dreht sich um die eigene Achse. Maximal 60 Menschen können pro Fahrt rein. Laut den LGS-Veranstaltern soll es sich um den höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt handeln. Im City-Skyliner können sich auch Brautpaare das Ja-Wort geben.

Während der Landesgartenschau 2023 in Fulda wird eine 72 Meter hohe Aussichtsplattform aufgebaut.

Ein breitgefächertes Mitmach-Angebot gibt es vor allem auf den Wiesen am Wassergarten: etwa Yoga, Jumping-Fitness, Outdoor-Workout. Im sogenannten Jungen Garten kann man Beachvolleyball, Basketball, Teqball und Tischtennis spielen und auf Slacklines balancieren.

Für etwas Bewegung zwischendurch gibt es Trampolin-Anlagen bei der Landesgartenschau Fulda.

Am 3./4. Juni gibt es ein Aktiv-Wochenende, mehr als 20 Sportarten lassen sich ausprobieren. Es gibt auch diverse Tanz-Angebote für jedes Alter und viele Stile - Details in den Veranstaltungen .

Für Jugendliche und junge Erwachsene bietet sich ebenfalls der Wassergarten an den Auen an. Dort und auf der Parkbühne im Genussgarten gibt es zahlreiche Events, darunter eine Silent Disco (Kopfhörer-Party), einen Science-Slam und Quiz-Abende.

Mehr als 1.500 Veranstaltungen stehen auf dem Plan, darunter Musik, Tanz, Theater, Kunst und Literatur. Im Programm sind viele Bühnen-Auftritte: Max Mutzke singt. Maddabrasska , die Mambo Kingx und Vorsicht Gebläse spielen. Unterhaltung bieten Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller", ARD), die Stand-up-Comedians bei Nightwash , Musicals in Concert von Dennis Martin ("Robin Hood") und eine Zaubergala .

Sänger Max Mutzke ist einer der Top-Acts bei der Gartenschau.

Weitere Informationen Keine Extra-Tickets nötig Für alle Veranstaltungen müssen keine gesonderten Tickets gekauft werden. Die großen Events finden auf der Parkbühne im Genussgarten statt. Die Landesgartenschau öffnet täglich um 9.30 Uhr und schließt um 18.00 Uhr, zuweilen auch erst um 20.00 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Veranstaltet wird bei der Gartenschau auch das Landesmusikfest , dazu werden vom 12. bis 14. Mai mehr als 1.000 Akteure erwartet. Auf dem Kultur-Programm steht auch ein Gastspiel der Bad Hersfelder Festspiele . Bei der Lichternacht verwandelt sich der Kulturgarten zur Bühne für Kleinkunst, Theater, Live-Musik.

Einzelnen Kulturzweigen werden gesonderte Wochenenden gewidmet: Jazz-Musik (29./30. Juli), für Literatur (12./13. August), Kleinkunst (23./24. August), für internationale Musik (26./27. August) und fürs Malen (3. September).

Weitere Informationen Infos in der Landesgartenschau-App Wo finde ich auf der Landesgartenschau in Fulda welche Highlights? Wie komme ich da hin? Antworten auf viele Fragen und weitere Tipps für die LGS bietet eine App für das Smartphone. Im App-Store von Google und Apple einfach „LGS 2023“ eintippen. Die App bietet unter anderem einen Geländeplan mit Navigation und einen Veranstaltungskalender, in dem man sich auch Favoriten markieren kann. Ende der weiteren Informationen

HerrH und Volker Rosin geben Konzerte, es gibt ein Taschenlampen-Konzert , als Familien-Musical wird "Hans im Glück " gezeigt und auch das seit über 40 Jahren bestehende Kikeriki-Theater tritt auf.

Historische Holzspiele können am 5. August ausprobiert werden. Am 16./17. September wird ein Kinder- und Familienwochenende geboten. Besonders viele Spielgelegenheiten bieten sich durchgängig im Sonnengarten.

Auch ein Tiergarten ist in der Landesgartenschau integriert.

Nach Angaben der Gartenschau findet sich aber in allen vier Parkteilen genügend Spiel, Spaß und Abwechslung für Familien mit Kindern. Spielplätze erstrecken sich insgesamt auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern. Neben dem Sonnengarten ist der umgestaltete, rund vier Hektar große Tierpark ein Anlaufpunkt - erstmals hat eine Landesgartenschau auch einen Tierpark im Programm.

Im Genussgarten wird besonders viel Kulinarisches geboten. Aber natürlich gibt es auch in den drei anderen Garten-Arealen verschiedene Angebote für Essen und Trinken. Regionale Betriebe, Caterer und Gastronome werden die Besucher verköstigen.

Bei der Landesgartenschau in Fulda kann man sich auch ein Glas Wein schmecken lassen.

Der hr4-Sommergarten lädt am 23. Juli mit Schlagermusik ein, veranstaltet wird das Hessische Chorfestival und es gibt ein Trachten- und Volkstanzwochenende (20./21. Mai). Regelmäßig angeboten wird Erlebnistanz und Gymnastik für Senioren. Und jeden Sonntag gibt's Frühschoppen in der Gastronomie im Sonnengarten.