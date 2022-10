Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Bad Hersfeld wieder das Lullusfest gefeiert. Zu bieten hat es neben Brauchtum auch ein buntes Programm. Der scheidende Bürgermeister nutzte seine Festrede, um öffentlich mit Kritikern abzurechnen.

Das Feuer brennt wieder. Und damit leuchtet das Symbol des Lullusfestes in Bad Hersfeld lichterloh. Am Montag wurde Deutschlands ältestes Volksfest nach zwei Jahren Corona-Pause in der Kur- und Festspielstadt eröffnet. Es steckt voller Brauchtum und versucht alljährlich Tradition und Moderne zu verbinden. Die Feierlichkeiten enden nach acht Tagen am kommenden Montagabend.

Für Außenstehende sorgt schon der Name des Festes für Aufhorchen. Das Lullusfest ist benannt nach Erzbischof Lull, der von 710 bis 786 lebte. Seit 852 wird das Fest im Gedenken an den Gründer Bad Hersfelds und den Schüler des Heiligen Bonifatius begangen. Das in Osthessen weithin bekannte und sehr beliebte Heimatfest findet alljährlich in der Woche statt, in die der Todestag des Heiligen Lullus (16. Oktober) fällt.

Traditionell eröffnet wird das Fest, zu dem wieder rund eine halbe Million Besucher erwartet werden, mit dem Anzünden eines meterhohen Holzstoßes. Das Lullusfeuer am Marktplatz geht ebenfalls auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. Das "Fierche", wie es die Einheimischen nennen, war Symbol für die "Lullusfreiheit". Dabei geht es um die Befreiung von den gemeindlichen Pflicht-Abgaben für die Dauer des Festes.

Das Lullusfeuer ist Treffpunkt für viele Menschen und dient an kalten Tagen für die Besucherinnen und Besucher als Wärmequelle. Auf die Kinder übt es eine besondere Faszination aus. Denn es hat sich eingebürgert, dass sie fortwährend Kastanien ins Feuer werfen. Auch eine Tradition?

"Nein, in diesem Fall nicht", weiß Julia Scholz. Die städtische Projektleiterin für das Fest erklärt: "Die Kinder lieben es, Kastanien ins Feuer zu werfen. Erst knistert es, dann knackt es und und dann platzen die Kastanien knallend auf. Das ist einfach schön."

Dieses Spektakel sorgt dafür, dass während der Festtage Unmengen Kastanien in der Glut landen. Und Kenner wissen: Getrocknete Kastanien knallen besonders gut. Deswegen werden gern getrocknete Kastanien verwendet - oder gleich welche aus dem Vorjahr.

Bei der Eröffnung des Lullusfestes hält der Bürgermeister traditionell eine Rede. Dafür schlüpft er extra in historische Kleider. Am Montag war es der zehnte und letzte Auftritt für den aus dem Amt scheidenden Bürgermeister Thomas Fehling (parteilos). Im Jahr 2013 nutzte der Rathaus-Chef die öffentliche Bühne, um seiner Lebensgefährtin einen Heiratsantrag zu machen.

In diesem Jahr nutzte Fehling die Lollsrede zu einer Generalabrechnung mit Kritikern, Politikern und Medienschaffenden . "Ganz sicher nicht vermissen werde ich die zum Teil unterirdische Medienlandschaft, die sich in Bad Hersfeld etabliert hat", schimpfte Fehling bei der Eröffnung am Mittag. Fehlings Nachfolgerin ist Anke Hofmann (parteilos), die nach erfolgreicher Stichwahl im neuen Jahr ihr Amt antreten wird.

Nach dem traditionellen Entzünden des Feuers schließt sich immer ein großer Umzug an, der durch die Stadt führt. Geschmückte Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen ziehen durch die Gassen.

Dabei rufen die Menschen immer wieder die Losung des Lullufestes und zählen: "Enner, zwoon, dräi - Bruder Lolls". Fans von Rummelplatz-Treiben und Fahrgeschäften kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Auf dem 12.000 Quadratmeter großen Marktplatz präsentieren sich 52 Betriebe mit Karussells, Kulinarik und Co.

Die neue Hauptattraktion ist laut Veranstalter in diesem Jahr ein knapp 50 Meter hohes Riesenrad namens "Movie Star". Der Clou daran: Es gibt gläserne Gondeln. Und daraus lässt sich das Treiben auf dem Festplatz noch besser beobachten. Eine Lageplan zu den Örtlichkeiten mit ihren Attraktion befindet sich hier . Was es für Klassiker, Neuheiten und Attraktionen für kleine Gäste gibt, zeigt die Stadt hier .

Auf dem Programm für die kommenden Tage steht unter anderem ein Krammarkt mit Dutzenden Händlern (Mittwoch), ein verkaufsoffener Sonntag und der Familientag am Montag. Einige Bad Hersfelder Betriebe schließen während der Festtage, viele Menschen machen frei und verlegen sich aufs Feiern.