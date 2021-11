Gebrannte Mandeln, Punsch und heißer Äppler sind zurück: Wo wann und mit welchen Corona-Regeln Weihnachtsmärkte in Hessen nach einem Jahr Pause eröffnen - Stand jetzt.

Endlich wieder Glühweinstände, Holzhütten und Lichterglanz in den hessischen Innenstädten: Nach der pandemiebedingten Auszeit im vergangenen Jahr kehren die Weihnachtsmärkte zurück. So ist jedenfalls aktuell der Plan.

Sollten sich die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärfen, könnten Hygienekonzepte noch angepasst oder Weihnachtsmärkte vollständig abgesagt werden. In manchen Städten beginnen die Märkte schon in den kommenden Tagen, deshalb ist etwas vorweihnachtliche Freizeitplanung schon jetzt möglich. Hier eine Auswahl von 24 Märkten im Überblick:

Nordhessen: Kassel | Melsungen | Bad Wildungen | Bad Sooden-Allendorf

Osthessen: Fulda | Schlitz | Rotenburg an der Fulda | Alsfeld | Lauterbach

Mittelhessen: Gießen | Marburg | Dagobertshausen | Büdingen | Wetzlar | Limburg

Rhein-Main: Frankfurt | Offenbach | Wiesbaden | Seligenstadt | Ronneburg

Südhessen: Darmstadt | Erbach | Michelstadt | Weiterstadt

Weitere Informationen Allgemeine Regeln für Weihnachtsmärkte Bevor viele Märkte beginnen, läuft die aktuelle Corona-Verordnung am 28. November aus.

Nach derzeitigem Stand dürfen die Weihnachtsmärkte unter freiem Himmel grundsätzlich ohne Festlegung einer bestimmten Teilnehmerzahl stattfinden.

Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Laut Sozialministerium gibt es bei den Weihnachtsmärkten im Freien keine Nachweispflicht.

In geschlossenen oder überdachten Räumen muss mindestens die 3G-plus-Regel (genesen, geimpft oder PCR-getestet) gelten. Strengere Vorgaben im Hygienekonzept sind möglich. Ende der weiteren Informationen

Nordhessen

Kasseler Märchenweihnachtsmarkt

Die Märchenpyramide auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Ein Riesenrad, ein funkelndes Lichtermeer, ein lauschiger Märchenwald und eine Märchen-Eisrutsche erwarten die Besucherinnen und Besucher des Kasseler Weihnachtsmarkts . Auf der Märchenpyramide trohnt in diesem Jahr ein Froschkönig als Symbolfigur des Marktes.

Wann? 22. November bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Am 24. und 26. Dezember geschlossen.

22. November bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Am 24. und 26. Dezember geschlossen. Welche Corona-Regeln? Die Stadt will Mitte November das Hygienekonzept bekanntgeben.

Die Stadt will Mitte November das Hygienekonzept bekanntgeben. Wo? Zwischen Königs- und Friedrichsplatz.

Weihnachtsmarkt in Melsungen

Weihnachtsmarkt Melsungen Bild © Stadt Melsungen

Die Fachwerkstadt Melsungen (Schwalm-Eder) will mit über 300 Tannenbäumen und festlicher Beleuchtung geschmückt zum Weihnachtsmarkt in die Fußgängerzone locken. Dort verteilen sich Stände mit Kunsthandwerk und weihnachtlicher Gastronomie. Auch das beliebte Kinderkarussel soll wieder seine Runden drehen, und der Melsunger Künstler Eilert Rössler wird seine Werke im Eiscafé Venezia ausstellen. Eine Bläser-Fanfare beendet den Markt jeden Abend.

Wann? 25. November bis 19. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

25. November bis 19. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Wo? Landgrafenschloss in der Kasseler Straße, Marktplatz und Brückenstraße bis zur Bartenwetzerbrücke.

Altstadt-Weihnachtsmarkt in Bad Wildungen

Weihnachten in der Bad Wildunger Altstadt 2018. Bild © Kur- & Tourist-Information Bad Wildungen

Am dritten Adventswochenende plant Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) "voller Optimismus" seinen traditionellen Altstadt-Weihnachtsmarkt mit etwa 30 statt sonst 50 Buden. Die etwas größeren Zwischenräume sollen liebevoll weihnachtlich dekoriert werden. Es wird Essensbereiche, einen Streichelzoo und ein Knusperhäuschen geben. Von Ende November bis Mitte Januar ist direkt gegenüber außerdem eine Schlittschuhlaufbahn aufgebaut.

Wann? 9. Dezember ab 14 Uhr bis 12. Dezember um 18 Uhr.

9. Dezember ab 14 Uhr bis 12. Dezember um 18 Uhr. Wo? In der Altstadt bis zum Kurschattenbrunnen der Flaniermeile Brunnenallee.

Märchen und Rodelspaß in Bad Sooden-Allendorf

Auf dem Marktplatz von Bad Sooden-Allendorf ertönte auch 2016 Weihnachtsmusik. Bild © Stadtmarketing Bad Sooden-Allendorf

Eine Riesen-Rodelbahn, Mitmachmärchen, eine Lichterchoreografie und einiges mehr: Der Weihnachtsmarkt in Bad-Sooden Allendorf (Werra-Meißner) ist bisher in vollem Umfang geplant. Die Veranstalter warten jedoch auf neue Verordnungen oder Auflagen. Anders als in den vergangenen Jahren sollen alle Programmpunkte, die sonst in Innenräumen stattgefunden haben, auf die Strohbühne auf dem Marktplatz verlegt werden.

Wann? 26. November von 15 bis 21 Uhr, 27. November von 13 bis 21 Uhr, 28. November von 13 bis 19 Uhr.

26. November von 15 bis 21 Uhr, 27. November von 13 bis 21 Uhr, 28. November von 13 bis 19 Uhr. Wo? Marktplatz in Allendorf.

Osthessen

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Fulda

Auf dem Fuldaer Weihnachtsmarkt. Bild © Stadt Fulda/ C. Tech

Größer, mit eigener Kinderbühne und einer Eisstockbahn: So sieht der traditionelle Weihnachtsmarkt in Fulda 2021 aus. Einige Hütten und Stände sind coronabedingt auch in diesem Jahr in der Friedrichstraße in Dom-Nähe zu finden - das soll mehr Platz zum Abstandhalten schaffen, wie die Stadt betont.

Am Borgiasplatz erwartet die kleinen Weihnachtsfans wie in den Jahren zuvor auch das "Kinder-Weihnachtsland" mit eigenem Bühnenprogramm. Auf der Hauptbühne sind rund 70 Auftritte und Konzerte geplant. Auch neu ist nach der einjährigen Pause der "Regiomarkt" am Buttermarkt: Dort gibt's, wie der Name verrät, nur Regionales aus Fulda und Hessen zu kaufen.

Wann? Vom 26. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Vom 26. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Welche Corona-Regeln? Abstand halten, Maskenpflicht in Innenräumen und in Gedrängesituationen.

Abstand halten, Maskenpflicht in Innenräumen und in Gedrängesituationen. Wo? Friedrichstraße, Platz Unterm Heilig Kreuz, Borgiasplatz, Jesuitenplatz, Universitätsplatz, Museumshof, Buttermarkt.

Weihnachtsmarkt mit Riesen-Kerze in Schlitz

Die Weihnachtskerze von Schlitz. Bild © picture-alliance/dpa

Das Symbol des Schlitzer Weihnachtsmarkts ist eine große rote Kerze. Eigentlich handelt es sich um einen Turm, der in rotem Gewand mit einer Glühbirne in Form einer Kerzenflamme auf dem Dach über die ganze Stadt im Vogelsbergkreis zu sehen ist. Vor dieser Kulisse soll es Buden und eine Bühne auf dem Marktplatz geben. Stadtwächter bieten Rundgänge durch die Altstadt an.

Wann? Vom 26. November bis 19. Dezember samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Vom 26. November bis 19. Dezember samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Wo? Innenstadt Schlitz.

"Sternenhimmel" in Rotenburg

Der Weihnachtsmarkt in Rotenburg 2019. Bild © Marketing- & Entwicklungsgesellschaft Rotenburg a. d. Fulda mbH

Mit 20 Ständen und Buden ist der Weihnachtsmarkt in Rotenburg recht beschaulich. Eine Sternen-Projektion an der Fassade der Jakobikirche und Lichterketten, die quer über den Marktplatz gehen, sollen einen weihnachtlichen Sternenhimmel schaffen. An den Wochenenden gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm.

Wann? 3. bis 19. Dezember, Montag bis Samstag ab 14 Uhr, Sonntags von 13 bis 20 Uhr.

3. bis 19. Dezember, Montag bis Samstag ab 14 Uhr, Sonntags von 13 bis 20 Uhr. Wo? Marktplatz Rotenburg.

Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Alsfeld

Auf diesem Bild von 2016 sorgt die weiße Pracht auf dem Alsfelder Weihnachtsmarkt für eine besondere Stimmung. Bild © Tourist Center Alsfeld

Musikalische Auftritte von Künstlern und Musikvereinen, Zaubershows, Märchenaufführungen und tägliche Besuche des Weihnachtsmanns und von Frau Holle verspricht der Alsfelder Weihnachtsmarkt im Vogelsberg. In einer Gaming- und in einer Bastelbude können sich die Kinder kreativ austoben.

Auch ein Karussell und Gastronomie-, Süßwaren- und Warenhändler werden sich mit etwas mehr Abstand als sonst um einen zentralen Verzehrbereich verteilen. Alle Events mit "Party-Charakter" wie der traditionelle Glühweinabend bleiben aus.

Wann? 3. bis 12. Dezember.

3. bis 12. Dezember. Wo? Auf dem Marktplatz.

Schafe und Kinderkarussell in Lauterbach

So wie im Jahr 2018 soll es auch in diesem Jahr wieder eine Krippe mit echten Schafen geben. Bild © Stadt Lauterbach

Echte Schafe an der Krippe, ein Kinderkarussell, einen Nikolausauftritt und klassische Imbissbuden, die den Duft von Glühwein und gebrannten Mandel zurück in den Hohhaus-Garten der Lauterbacher Innenstadt bringen - das alles verspricht sich die Vogelsberger Kreisstadt vom diesjährigen Weihnachtsmarkt. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird auf eine Live-Bühne verzichtet. Außerdem gibt es weniger Holzbuden, dafür aber mehr Freifläche und Laufwege als sonst.

Wann? 10. bis 12. und 17. bis 19. Dezember.

10. bis 12. und 17. bis 19. Dezember. Wo? Hohhaus-Garten in der Innenstadt von Lauterbach.

Mittelhessen

Gießener Weihnachtsmarkt mit Eisbahn

Auf dem Gießener Weihnachtsmarkt. Bild © Gießen Marketing - www.giessen-entdecken.de

Der Weihnachtsmarkt kehrt samt Eisbahn und mit rund 70 Ständen zurück in die Gießener Innenstadt. Wer noch nie auf dem Eis stand, kann erstmals in einem Schnupperkurs Schlittschuhfahren lernen. Außerdem gibt es ein buntes Bühnenprogramm. Unter anderem wird dort ein Kindertheater verschiedene Stücke der Brüder Grimm spielen.

Wann? 18. November bis 30. Dezember. Montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Am 21. November und am 24., 25. und 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

18. November bis 30. Dezember. Montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Am 21. November und am 24., 25. und 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Welche Corona-Regeln? Maskenpflicht auf der Eisbahn.

Maskenpflicht auf der Eisbahn. Wo? Kirchenplatz und Seltersweg.

Weihnachtsstadt Marburg

Der Adventsmarkt am historischen Marktplatz vor dem Rathaus ist einer von zwei Marburger Märkten. Bild © Georg Kronenberg/ Stadtmarketing Marburg

Shopping in den späten Abendstunden bei "Marburg by Night", ein Weihnachtssingen im Georg-Gaßmann-Stadion und der Eispalast: Der Weihnachtsmarkt in Marburg ist eigentlich nicht ein einzelner Markt, sondern setzt sich aus einem Adventsmarkt am Rathaus, einem Weihnachtsmarkt rund um die Elisabethkirche und verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen in der gesamten Stadt zusammen.

Wann? 26. November bis 23. Dezember, Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben.

26. November bis 23. Dezember, Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben. Wo? Rund um den Elisabethmarkt und auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus.

Hof-Weihnachtsmarkt in Dagobertshausen

Wer es lieber etwas kleiner mag, kann dafür in den Marburger Stadtteil Dagobertshausen fahren. Selbstgemachter Glühwein, Lebkuchen, gebrannte Mandeln und ab 26. November ein Weihnachtsbaumverkauf erwarten die Besucherinnen und Besucher auf dem Hofgut Dagobertshausen . Der Weihnachtsmarkt öffnet hier immer an den Adventswochenenden. Außerdem gibt es weihnachtliche Deko-Ideen im Hofladen.

Wann? 20. November bis 19. Dezember, freitags und samstags 15 bis 19 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr.

20. November bis 19. Dezember, freitags und samstags 15 bis 19 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr. Wo? Im Dorfe 14, Marburg.

Büdinger Weihnachtszauber

Weihnachtsmarkt in Büdingen. Bild © Stadtverwaltung Büdingen

Mit mehr Abstand zwischen den Ständen durch zusätzliche Bereiche soll der Büdinger Weihnachtszauber wieder stattfinden können. Dort gibt es Speisen, Getränke, weihnachtliche Geschenkartikel und mittelalterliche Handwerkskunst. Chöre, Ensembles, Alphornbläser und Solo-Künstler sollen das musikalische Ambiente schaffen. Außerdem gibt es eine Weihnachtseisenbahn, und der Nikolaus wird mit einem großen Sack voller Leckereien durch den Weihnachtswald hier in der Wetterau ziehen.

Wann? 1. bis 5. Dezember, Mittwoch bis Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr.

1. bis 5. Dezember, Mittwoch bis Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr. Welche Corona-Regeln? Essen und Trinken ist nur in speziellen Aufenthaltsstellen erlaubt, nur eine begrenzte Zahl an Besuchern wird in die einzelnen Bereiche gelassen. Masken sind empfohlen, aber nur in Gedrängesituationen Pflicht.

Essen und Trinken ist nur in speziellen Aufenthaltsstellen erlaubt, nur eine begrenzte Zahl an Besuchern wird in die einzelnen Bereiche gelassen. Masken sind empfohlen, aber nur in Gedrängesituationen Pflicht. Wo? Rund um die Marienkirche in Büdingen.

Wetzlarer Weihnachtsflair mit Eisbahn

Ein Highlight auf dem Wetzlarer Weihnachtsmarkt: die Eisbahn zum Schlittschuhfahren. Bild © Stadt Wetzlar

Das Weihnachtsdorf am Domplatz, der Weihnachtsmarkt in der Bahnhofstraße oder das Adventsdorf am Schillerplatz - der Wetzlarer Weihnachtsflair kehrt an seine bewährten drei Standorte zurück. Für viele Besucher und Besucherinnen ist wohl die Eisbahn am Domplatz das Highlight. Auch das alte Pferdekarussell in der Bahnhofsstraße oder die Stände mit historischer Handwerkskunst ziehen sonst Jahr für Jahre viele Besucher und Besucherinnen an.

Wann? Vom 22. November bis 30. Dezember.

Vom 22. November bis 30. Dezember. Welche Corona-Regeln? Abstand halten, Maskenpflicht in Innenräumen und bei Gedränge.

Abstand halten, Maskenpflicht in Innenräumen und bei Gedränge. Wo? Bahnhofstraße (täglich von 10.30 bis 20 Uhr), Schillerplatz (täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr), Domplatz mit Eisbahn (täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr).

Christkindlmarkt Limburg

Auf dem Limburger Christkindlmarkt ging es 2016 musikalisch zu. Bild © Stadt Limburg

Der traditionelle Christkindlmarkt in Limburg soll wieder stattfinden, allerdings ohne zentrale Bühne, um Gedrängesituationen zu vermeiden. Es gibt mehr Abstand zwischen den Ständen, insbesondere dort, wo gegessen und getrunken wird.

Wann? 26. November bis 30. Dezember, Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr, Heiligabend bis 13 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen geschlossen.

26. November bis 30. Dezember, Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr, Heiligabend bis 13 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Wo? Philipp-Reiß-Straße, Laubach.

Rhein-Main

Ausgedehnter Weihnachtsmarkt in Frankfurt

Die Stadt Frankfurt verzichtet weitgehend auf Zugangsbeschränkungen zu ihrem Weihnachtsmarkt. Lediglich in zwei Bereiche dürfen nur Besucher, die eine Infektion mit dem Virus überstanden haben oder dagegen geimpft sind (2G). "Es soll ein Weihnachtsmarkt für alle sein. Alle Frankfurter sowie Gäste von außerhalb sind herzlich willkommen", sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Um zu großes Gedränge zu vermeiden, wird laut Stadt allerdings die Fläche des Marktes in der Innenstadt deutlich vergrößert. Zudem gibt es weniger Stände - nur rund 170 statt weit mehr als 200. Auf eine offizielle Eröffnung und eine große Bühne mit Musikprogramm vor dem Rathaus Römer verzichtet die Stadt ebenfalls.

Sämtliche Gastronomiestände erhalten den Angaben zufolge abgetrennte Bereiche, wo Besucher ohne Schutzmasken essen und trinken können. Glühwein wird ausschließlich in diesen Bereichen verkauft. Im Gedränge und beim Anstehen an den Ständen gilt Maskenpflicht. Als neuer Bereich kommt in diesem Jahr der Roßmarkt hinzu. Dort und auf dem benachbarten Friedrich-Stoltze-Platz gilt die 2G-Regel.

Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt vor zwei Jahren. Bild © picture-alliance/dpa

Wann? 22. November bis 22. Dezember. Montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr.

22. November bis 22. Dezember. Montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr. Welche Corona-Regeln? Maskenpflicht in Gedrängesituationen gilt auf dem gesamten Gelände. In zwei abgegrenzten Bereichen soll die 2G-Regel gelten, ansonsten ist der Zugang offen für alle.

Maskenpflicht in Gedrängesituationen gilt auf dem gesamten Gelände. In zwei abgegrenzten Bereichen soll die 2G-Regel gelten, ansonsten ist der Zugang offen für alle. Wo? Römer, Roßmarkt, Friedrich-Stoltze-Platz.

2G-Hütten in Offenbach

Ganz so dicht gedrängt wie 2018 dürfte es in diesem Jahr nicht werden. Bild © Pro Of GmbH Offenbach am Main

Glühwein- und Zimtgeruch in Kombination mit einem kleinen Bühnenprogramm soll Weihnachtsstimmung in die Offenbacher Innenstadt bringen. Der größte Teil findet im Freien und ohne Zugangsbeschränkungen statt, doch auch wärmere Sitzmöglichkeiten in Hütten soll es geben - dort gilt jedoch die 2G-Regel. Nach dem Weihnachtsmarkt soll in dem Bereich im Januar eine Eisfläche aufgebaut werden.

Wann? 15. November bis 29. Dezember. Am 21. November und an Weihnachtstagen geschlossen. Montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 21 Uhr.

15. November bis 29. Dezember. Am 21. November und an Weihnachtstagen geschlossen. Montags bis donnerstags 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr, sonntags 13 bis 21 Uhr. Welche Corona-Regeln? 2G-Regel in Innenbereichen und überdachten Aufenthaltsbereichen.

2G-Regel in Innenbereichen und überdachten Aufenthaltsbereichen. Wo? Auf dem Aliceplatz und am Stadthof.

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt wird jedes Jahr von tausenden Menschen besucht. Bild © Wiesbaden Marketing GmbH

Der Weihnachtsbaum in Wiesbaden steht schon bereit, Ende November kommt dann noch das Riesenrad, ein historisches Pferdekarussell, die Winterstubb mit der hessischen Weihnachtsküche und über 100 Stände auf den weihnachtlichen Sternschnuppenmarkt in die Innenstadt. Premiere feiert in diesem Jahr der Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz - unter anderem mit einer Schlittschuhbahn, Kinderbackstube und einer Kindereisenbahn.

Wann? 23. November bis 23. Dezember.

23. November bis 23. Dezember. Wo? Auf dem Schlossplatz zwischen Rathaus und Stadtschloss, rund um die Marktkirche.

Seligenstädter Adventsmarkt

Der Seligenstädter Weihnachtsmarkt. Bild © SeligenStadtMarketing

Unter dem Motto "Lichterglanz und Budenzauber, für die ganze Familie" lädt der Gewerbeverein Seligenstadt (Offenbach) zum Adventsmarkt. Dort soll es einen lebendigen Adventskalender und Adventskonzerte an jedem Sonntag im Rathaus-Innenhof geben. Jeden Samstag gibt es außerdem Musik in der Basilika und im Regio-Museum läuft vom 3. bis 5. Dezember die Veranstaltung "Unikat sucht Liebhaber".

Wann? 25. November bis 12. Dezember, Montag bis Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

25. November bis 12. Dezember, Montag bis Donnerstag 15 bis 20 Uhr, Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr. Welche Corona-Regeln? Bei der Musikveranstaltung in der Basilika gilt die 2-G-Regel.

Bei der Musikveranstaltung in der Basilika gilt die 2-G-Regel. Wo? Marktplatz Seligenstadt.

Historischer Weihnachtsmarkt Ronneburg

Der historische Weihnachtsmarkt mit alter Handwerkskunst und weihnachtlicher Musik am Burgmuseum Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis soll voraussichtlich in kleinerem Rahmen als in den vergangenen Jahren stattfinden. Die Organisatoren warten noch auf eine offizielle Genehmigung, ob der Markt in der geplanten Form stattfinden darf.

Wann? Am 4. und 5. Dezember.

Am 4. und 5. Dezember. Welche Corona-Regeln? 2 G-Regel.

2 G-Regel. Wo? Nur in der Kernburg, Auf der Burg, 63549 Ronneburg.

Südhessen

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Darmstadt

Weihnachtsmarkt in Darmstadt. Bild © Darmstadt Marketing/Rüdiger Dunker

Er ist einer der ersten, der in diesem Winter öffnet - der Weihnachtsmarkt in der Darmstädter Innenstadt . Er findet wegen Corona dezentral und auf viele einzelne Plätze verteilt statt. Glühwein, Süßes und Herzhaftes soll es vor allem auf dem Friedensplatz, Ludwigsplatz, Karolinenplatz, Luisenplatz und in der oberen Wilhelminenstraße geben. Das Ludwigsmonument, der 40 Meter hohe "Lange Ludwig" auf dem Luisenplatz, leuchtet auch in diesem Jahr. Mit 30.000 Lichtpunkten.

Wann? Vom 15. November bis 23. Dezember.

Vom 15. November bis 23. Dezember. Wo? Friedensplatz, Karolinenplatz, Luisenplatz, Wilhelminenstraße/Wilhelminenplatz, Ludwigsplatz, Marktplatz.

Erbacher Schlossweihnacht

Weihnachtsstimmung in Erbach 2015. Bild © Stadt Erbach

Geschmückte Buden und ein festliches Lichtermeer mit rund 60 verschiedenen Ständen und einem großen Weihnachtsbaum sollen in diesem Jahr wieder vor dem Schloss Erbach eine weihnachtliche Atmosphäre schaffen. Laut Veranstalter ist es zu 99 Prozent sicher, dass der Markt stattfindet. Veranstaltungen in Innenräumen wie die Vorlese-Oma oder die Cafeteria im Alten Rathaussaal fallen aus, ansonsten soll alles fast so sein wie immer.

Wann? 26. November bis 19. Dezember, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

26. November bis 19. Dezember, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Wo? Erbacher Altstadt (Marktplatz, im Hof von Schloss Erbach und im Städtel).

Michelstädter Weihnachtsmarkt in historischer Kulisse

Weihnachtsidylle: der Marktplatz in Michelstadt im Jahr 2019. Bild © Stadt Michelstadt

Er ist wohl einer der beliebtesten in Hessen: der Weihnachtsmarkt in Michelstadt (Odenwald). Der Markt rund um das historische Rathaus bietet seinen Besuchern neben den mehr als hundert Ständen zahlreiche Highlights: zum Beispiel die überall aufgestellten großen hölzernen Weihnachtsfiguren und eine kunstvoll geschnitzte zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide. Wegen der Corona-Auflagen findet der Weihnachtsmarkt ausnahmsweise komplett draußen statt.

Was bislang drinnen - zum Beispiel im Schenkenkeller des Kellereihofs - war, soll nun an der frischen Luft stattfinden, teilt die Stadt mit. Auftritte finden in diesem Jahr zentral auf dem Marktplatz statt. Der Nikolaus kommt in diesem Jahr in Michelstadt gleich mehrmals: Immer donnerstags führt er die Kinder über den Weihnachtsmarkt - Geschenke am Ende inklusive. So soll ein Gedränge am Nikolaustag vermieden werden.

Wann? Vom 26. November bis 19. Dezember; mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Vom 26. November bis 19. Dezember; mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Welche Corona-Regeln? Abstand halten, Maskenpflicht in Innenräumen und bei Gedränge.

Abstand halten, Maskenpflicht in Innenräumen und bei Gedränge. Wo? Marktplatz, Louis-Dagand-Platz, Große Gasse, Obere Pfarrgasse, Braunstraße, Kellereihof, Lindenplatz.

Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt in Weiterstadt

In Weiterstadt steht der geschmückte Weihnachtsbaum vor dem Schloss. Bild © Stadt Weiterstadt

Auch der traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindende Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) ist zurück: Besucher und Besucherinnen können im Licht des angestrahlten Schloss Braunshardt nach Geschenken stöbern, Mitbringsel shoppen oder einfach einen Glühwein in dem Ambiente genießen. Aufgepasst: Hier gelten strenge Einlassregeln - Gäste müssen die 2G-Regel (nachweislich geimpft oder genesen) erfüllen.

Wer die Kriterien erfüllt, kann hier ohne Abstand und ohne Maske stöbern. Auf dem Markt gilt wegen des Einlasses ein Einbahnstraßensystem. Neben einer Eisstockbahn gibt es am Samstag- und Sonntagnachmittag Programm für die jungen Besucher - der Nikolaus kommt und bringt Geschenke.

Wann? Vom 3. bis 5. Dezember; freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr.

Vom 3. bis 5. Dezember; freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr, sonntags von 13 bis 20 Uhr. Welche Corona-Regeln? Nur Einlass für nachweisliche Geimpfte oder Genesene (2G-Regel).

Nur Einlass für nachweisliche Geimpfte oder Genesene (2G-Regel). Wo? Am Schloss Braunshardt.

Weitere Informationen Ausfälle auch 2021 Einige Weihnachtsmärkte in Hessen haben wegen der andauernden Corona-Pandemie auch in diesem Jahr ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. So fallen beispielsweise die Märkte in Fritzlar , Großseelheim, Rüdesheim , Gelnhausen und die Bergweihnacht in Neunkirchen aus. Ende der weiteren Informationen