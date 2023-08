Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

10. August – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Buseck

13. August - Corvette-Treffen

An der Willy-Czech-Halle Beuern, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

12./13. August - Afrikanisches & Karibisches Kulturfest

Mit Live-Musik, Kinderprogramm, Markt, Diskussionen u.a., im Rebstockpark, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr, Eintritt: 10 Euro (ab 13 Jahren)

Friedrichsdorf

12./13. August - Seulberger Dippe- & Brunnenfest

Im Seulberger Ortskern rund um das Heimatmuseum, am Samstag ab 15.15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, am Sonntag mit Kinderflohmarkt

Nidderau

10. bis 14. August – Kerb

Im Ortsteil Erbstadt, am Samstag Kerbeumzug

Spangenberg

13. August – Heidefest

Bei der Interessengemeinschaft Vockenroder Heide e.V., ab 10 Uhr Heidefrühstück, ab 11 Uhr Wanderungen, Kinderprogramm, Live-Musik u.a.

Weiterstadt

12./13. August - Genuss- & Gartenfest

Rund um das Schloss Braunshardt, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

