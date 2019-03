Ostermarkt im Dominikanerkloster in Frankfurt, Eisenbahnwelt in Höchst im Odenwald und eine Bildungsmesse in Rodgau - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Frankfurt

9./ 10. März - Ostermarkt

Im Dominikanerkloster, mit Deko, Kunsthandwerk und mehr, Samstag von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

10. März - Frühlings-Fahrtag mit Dampfbetrieb

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Höchst/Odw.

9./ 10. März – Eisenbahnwelt

Spur 0 aus Urgroßvaters Zeiten, in der Güterhalle des Bahnhofs, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Hofheim

9./ 10. März - Main-Taunus-Handmade- & Kreativmarkt

In der Stadthalle, Samstag von 11 bis 18 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Korbach

10. März - Eiermarkt der evangelischen Kirchengemeinde Lelbach

In der Homberghalle, mit allem rund ums Osterei, ab 9.30 Uhr Gottesdienst in der Halle, anschließend bis 17.30 Uhr Markt

Rodgau

9. März – Bildungsmesse

In der Sporthalle der Heinrich-Böll-Schule, Nieder-Roden, von 10 bis 16 Uhr

