Märkte und Feste am langen Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad König

26. Mai – Pfingstmarkt

Mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Butzbach

25. Mai – Weinfest

Rund um das Bürgerhaus, Kirche und Backhaus in Kirch-Göns, ab 16 Uhr

Darmstadt

24. bis 26. Mai - Offene Gartentür und Pflanzenflohmarkt

In der Damaschkestraße 6 und der Frankensteiner Straße 165 in Eberstadt, jeweils von 10 bis 16 Uhr

25. Mai - Jubiläumsfest Kiosk 1975

Mit Live-Musik der 70er, in der Moltkestraße 1a, von 15 bis 18 Uhr

Fulda

24. Mai - Tanz im Mai

Benefizveranstaltung in der Pestalozzischule, ab 19 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Hainburg

24. bis 26. Mai – Familienfest

Auf dem alten Postparkplatz in Hainstadt, zum Hainburger Markt, am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Mainhausen

24. bis 26. Mai - Lakeside Bikedays

Mit Live-Musik und Unterhaltungsprogramm, am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Michelstadt

17. bis 26. Mai - Michelstädter Bienenmarkt

Auf dem Festplatz und in der Innenstadt, mit Imkermesse, Vergnügungspark, Feuerwerk am 24. Mai - u.a.

Oberursel

24. bis 27. Mai – Brunnenfest

Im Alt-Oberurseler Brauhaus, mit Party, Tanzpalast und Live-Musik, jeweils ab 19 Uhr

Rotenburg an der Fulda

25./26. Mai – Kuckucksmarkt

Im Ortsteil Braach, mit Kunsthandwerk, Erzeugermarkt u.a., jeweils von 10 bis 18 Uhr

Seligenstadt

25./26. Mai - Historischer Zunft- und Handwerkermarkt

In der ehem. Benediktinerabtei, am Samstag von 11 bis 19 Uhr Marktbetrieb, von 19 bis 22 Uhr Marktausklang mit Künstlern und Feuershow, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Marktbetrieb

