Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Alsbach-Hähnlein

7./8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Bürgerhaus Sonne, mit Kunsthandwerk, am Sonntag mit Bücherflohmarkt und Nikolausbesuch, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Babenhausen

7. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Friedel Wiesinger Halle, Hergeshäuser Straße, Sickenhofen, von 16 bis 23 Uhr

Bad Soden

7./8. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im alten Kurpark, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Braunfels

7./8. Dezember - Braunfelser Christnikelsmarkt

Auf dem historischen Marktplatz, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Büdingen

7./8. Dezember – Künstlerweihnacht

Im Oberhof der Jugend-Kunst- und Musikschule, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Frankfurt

6./7. Dezember – Sternschnuppenmarkt

Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der alten Schule, Am Mainbörnchen, Fechenheim, am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 14 bis 21 Uhr

8. Dezember – Miaunachtsbasar

Auf dem Gelände des Tierheims Nied im Nieder Kirchweg, Unter der Schwanheimer Brücke, von 12 bis 17 Uhr

8. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Leonhardagasse 2, Seckbach, von 12 bis 18 Uhr

Friedberg

7. Dezember – Weihnachtsmarkt

Rund um die Burgkirche, von 11 bis 16 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

6. Dezember - Nikolausumzug der Ginsheimer Feuerwehr

Start in der St. Florian Straße 1, ab 18 Uhr, Treffen ab 17.30 Uhr

Heppenheim

7./8. Dezember – Nikolausmarkt

Auf dem Marktplatz, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Langen

3. bis 8. Dezember - Toloka Weihnachtsdorf

Im Zentrum für Jung und Alt, jeweils von 16 bis 18 Uhr

Lindenfels

7./8. Dezember - Lindenfelser Weihnachtsmarkt

Unterhalb der Burg, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr

Neu-Anspach

7. Dezember – Nikolausmarkt

Am FeldbergCenter, von 12 bis 22 Uhr

Reinheim

7./8. Dezember - Lichtzauber im Hof

Mit Weihnachtsdeko u.a., Jahnstraße 8, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr

Ronneburg

7./8. Dezember - Historischer Weihnachtsmarkt

Auf der Ronneburg und mittelalterlicher Markt vor der Burg, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Rüsselsheim

6. bis 8. Dezember - Weihnachtsmarkt der Senioren-Künstler

Im Rathaus, am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr

Schwalmstadt

6. Dezember – Nikolaustag

Im Tiernothilfe Laden in der Hessenallee 36, Ziegenhain, ab 12 Uhr

Witzenhausen

7./8. Dezember – Adventsmarkt

Auf Burg Ludwigstein, mit Kunsthandwerk, Krippenausstellung u.a., am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

