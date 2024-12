Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Eppstein

14./15. Dezember – Weihnachtsmarkt

In der Altstadt, auf dem Werner- und Gottfriedplatz am Fuße der Burg, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Fränkisch-Crumbach

14./15. Dezember - Odenwälder Dorfweihnacht

Weihnachtsmarkt in der Dorfmitte, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Gelnhausen

13. bis 15. Dezember – Adventsbasar

Im Romanischen Haus und im Kirchhof der Marienkirche, am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Lauterbach

13. bis 15. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Garten des Stadtschlosses Hohhaus, jeweils von 15 bis 20 Uhr

Ronneburg

14./15. Dezember - Historischer Weihnachtsmarkt

Auf der Ronneburg und mittelalterlicher Markt vor der Burg, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Schotten

14. Dezember – Weihnachtsmarkt

Auf dem Dorfplatz Betzenrod, von 16 bis 22 Uhr, ab 18 Uhr Nikolausbesuch

