Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 18:12 Uhr

Bad Homburg

6. bis 8. September - Internationales Horex- und Oldtimertreffen

Mit Teilemarkt und Oldtimer-Alm am Nordwest-Sportzentrum Kirdorf, am Freitag ab 16 Uhr, ab 20 Uhr Kameradschaftsabend, am Samstag von 10 bis 17 Uhr Ausstellung, 20 Uhr Festabend, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen und Verabschiedung

Bad Nauheim

7./8. September – Jugendstilfestival

Mit Kunsthandwerkermarkt, Mode, Spielen und Vorführungen in und um die Trinkkuranlage, am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Darmstadt

6. September - Nacht der offenen Sternwarte

In der Volkssternwarte, Auf der Ludwigshöhe 196, von 19 bis 23 Uhr

7. September – Blaulichttag

Anlässlich 175 Jahre Feuerwehr Darmstadt, mit Vorstellung aller Hilfsorganisationen, Kinderprogramm u.a. auf dem Karolinen- und dem Friedensplatz, von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

6 bis 8. September - Hayner Burgfest

Mittelalter (er)leben, mit Kurzweyl, Schmaus und Schabernack, am Freitag von 16 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintrittspflichtig

Erbach

7. September - Odenwälder Benefiz-Schlager & Volksmusikfest

In Dorf Erbach, Dreissetal Straße 55, ab 18 Uhr, Eintritt: 19 Euro

Frankfurt

7. September – Straßenfest

In der Zeuläckerstraße, Seckbach, von 14 bis 22 Uhr

8. September – Kinderspielfest

Im Kätcheslachpark, Riedberg, von 14 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

7./8. September - Mittelaltermarkt Seleburc Anno 1524

Im Stadtteil Seulberg, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Knüllwald

7./8. September - 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberbeisheim und 60 Jahre Jugendfeuerwehr Oberbeisheim

Am Samstag ab 11 Uhr Spiele für jedermann rund ums Ruhlaub, ab 18 Uhr Festkommers, ab 20 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst an der Ruhlaubhütte, anschl. Frühschoppen mit Live-Musik

Lich

7./8. September - Kunst in Licher Scheunen

Mit Malerei, Skulpturen, Keramik u.a., an etwa 50 Orten in der Kernstadt, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Main-Kinzig-Kreis

8. September - Kinzigtal Total

Hessens längstes Straßenfest von Sinntal bis Hanau, von 9 bis 18 Uhr

Niddatal

8. September - Herbst im Hof

Ausstellung mit Bewirtung, Assenheimer Straße 5, Bönstadt, von 12 bis 19 Uhr

Offenbach

7. September - Offenbacher Selbsthilfegruppentag

In der Fußgängerzone in der Frankfurter Straße, ab Herrnstraße bis zum Aliceplatz, von 10 bis 15 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

7./8. September – Tierheimfest

Im Elisabethenhof, Siedlerstraße 2, Dorn-Assenheim, jeweils von 12 bis 17 Uhr

Usingen

6. bis 9. September - Usinger Laurentiusmarkt

Auf dem Festgelände, am Sonntag mit Pferdeschau, Krammarkt, Laurentiuskerb u.a., am Montag Kreistierschau und Krammarkt, ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Wolfhagen

8. September – Aktionstag

Mit freiem Eintritt, Spiel, Spaß und Vorführungen im Erlebnisbad Wolfhagen, ab 17.30 Uhr Live-Musik, von 12 bis 18 Uhr

