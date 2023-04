Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Bad Nauheim

29./30. April - Kunst- & Gartenmarkt

In der Innenstadt, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Biebergemünd

29. April - Benefiz-Bürgerlauf

Ab dem Freibad, von 13 bis 17 Uhr, Startschuss um 14 Uhr, Teilnahmegebühr: 5 Euro

Breitscheid

28. April - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle Rabenscheid, ab 11 Uhr

Büttelborn

30. April/1. Mai - Maifest des Blasorchesters Büttelborn

Am Sonntag ab 18 Uhr Live-Musik und Tanz, am Montag Live-Musik und Unterhaltung ab 11 Uhr, in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße

Echzell

29. April - Tag der offenen Tür mit Jungpflanzenmarkt

Bei der Lebensgemeinschaft Bingenheim, von 10 bis 16 Uhr

Egelsbach

1. Mai – Familienfest

An der Waldhütte am Bruchsee, ab 10 Uhr

Eppstein

1. Mai - Streckenfest zum Radrennen

In der Altstadt, ab 12.30 Uhr

Frankenberg (Eder)

1. Mai – Oldtimertreffen

Auf dem Großparkplatz an der Wehrweide, ab 10 Uhr

Frankfurt

29./30. April - Stijl-Markt

Am Uni-Campus Westend, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 10 Euro

29. April - Aktionstag der Frankfurter Jugendfeuerwehren

Mit Aktions- und Mitmachständen, auf dem Roßmarkt, von 11 bis 17 Uhr

30. April – Streuobstfest

Zum 20-jährigen Jubiläum des MainÄppelHauses, auf dem Lohrberg, von 11 bis 17 Uhr

Glauburg

29./30. April – Bahnhofsfest

Am Bahnhof Stockheim, mit Tombola, Live-Musik, Modellbahn-Schauanlage u.a., jeweils ab 11 Uhr

Greifenstein

1. Mai - „Musik liegt in der Maien-Luft“

Gesangsveranstaltung im alten Bahnhof Beilstein, ab 11 Uhr

Heusenstamm

29. April bis 1 Mai - Rhein-Main Genuss- & Gartenfest

Am Schloss, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Morschen

30. April - Traditionelles Walpurgisfeuer

An der Grillhütte Neumorschen, ab 19 Uhr

Ronneburg

29. bis 1. Mai – Maimarkt

Auf der Ronneburg, jeweils von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag Walpurgisnacht bis 0.00 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Rosbach v.d.H.

28. bis 30. April – Blütenfest

Vor der Adolf-Reichwein-Halle, mit Live-Musik, Vergnügungspark, Oldtimerschau am Sonntag und Programm für Jung und Alt an allen Tagen

Rüsselsheim

28. April bis 2. Mai – Mainfest

Mit abwechslungsreichem Vergnügungsprogramm und Vergnügungspark, auf dem Landungsplatz, am Freitag von 14 bis 23 Uhr, Samstag bis Montag jeweils von 11 bis 23 Uhr und am Dienstag von 14 bis 23 Uhr

