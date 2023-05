Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

26. bis 30. Mai – Pfingstmarkt

Auf dem Festplatz vor der Stadthalle, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr, am Montag ab 10.30 Uhr und am Dienstag ab 8 Uhr

Breitscheid

26. Mai - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle, ab 11 Uhr

Hochheim

27./28. Mai - Seefest des ASV Forelle Massenheim

Am Wickerback in Massenheim, am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschopppen

Schlangenbad

26. bis 28. Mai - Schlangenbader Weinfest

Im unteren Kurpark, mit Live-Musik u.a., am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Seligenstadt

29. Mai - Deutscher Mühlentag

Auf dem Gelände der Klosteranlage, mit Einweihung des neu errichteten mittleren Wasserrades, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen