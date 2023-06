Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad Soden-Salmünster

24./25. Juni - Jubiläumsfest 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Soden-Stolzenberg

Im Kurpark, am Samstag ab 10 Uhr Festbetrieb, am Sonntag ab 11.30 Uhr musikalische Unterhaltung

Breuberg

23. bis 25. Juni - Historisches Altstadtfest

Mit Neustädter Markt und Mümlingtalfest, auf dem Marktplatz, in der Altstadt und am Römerberg in Neustadt, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr

Florstadt

23. Juni - Open-Air-Party

Auf dem Sportplatz Stammheim, ab 21 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Frankfurt

23. Juni - Sossenheimer Musiksommer

Auf dem Sossenheimer Kirchberg, von 18 bis 23 Uhr

Hasselroth

23. Juni - Weiße Nacht

(Alle Gäste in weißer Kleidung) mit Live-Musik auf der Terrasse der Bürgerbegegnungsstätte Alte Schule Niedermittlau, ab 19 Uhr

Kirchhain

22. Juni - 800-Jahr-Feier Langensteins

Am Alten Sportplatz Langenstein, Festauftakt mit Feuerwerk, ab 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro

23. Juni - Eröffnungsfest des Wanderweges „Über Stock & Langenstein“

Mit Dämmerschoppen, am Alten Sportplatz Langenstein, ab 13 Uhr

24. Juni - Jubiläumsparty mit Live-Musik

Anlässlich der 800-Jahr-Feier Langensteins, am Alten Sportplatz, ab 19 Uhr, Eintritt: 23 Euro

Neukirchen

24./25. Juni - 800-Jahr-Feier Hauptschwenda

Am Samstag ab 18.30 Uhr Festkommers, im Anschluss Tanz und Musik im Festzelt, am Sonntag ab 10.30 Uhr stehender Festzug und buntes Programm für Jund und Alt

Nidda

25. Juni – Künstlerfest

Mit Künstlern, Kunsthandwerkern, Hobbykünstlern u.a., im Kurpark Bad Salzhausen, von 11 bis 18 Uhr

Obertshausen

25. Juni - Pfarrfest der kath. Pfarrgemeinde Herz Jesu und St. Thomas Morus

Um Pfarrgarten Herz Jesu, Kirchstraße, ab 9.30 Uhr Festmesse, ab 11 Uhr Live-Musik, Programm bis ca. 18 Uhr

