Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

20. Juli – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Erbach

21. bis 30. Juli - Erbacher Wiesenmarkt

Auf dem Wiesenmarktgelände, täglich von von 11 bis 3 Uhr, am 21. Juli ab 15 Uhr, am 30. Juli bis 24 Uhr

Hofgeismar

21. Juli – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, von 15 bis 19 Uhr

Kelsterbach

21./22. Juli - Fischerfest der Anglerfreunde Kelsterbach 1958 e.V.

Auf dem Parkplatzgelände am Staudenweiher, Am Südpark 19, am Freitag ab 18 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr

Niddatal

22. Juli – Sommerfest

In der Senioren-Residenz, Zuseweg 1a, Assenheim, von 11 bis 17 Uhr

Rodgau

14. bis 23. Juli - Rodgauer Weinwoche

Auf dem Puiseauxplatz, Montag bis Donnerstag und Sonntag jeweils von 17 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 24 Uhr, täglich ab 19 Uhr Live-Musik

Ronneburg

22. Juli - Cocktail-Party

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuwiedermuß, Am Eisick, ab 19 Uhr

Steinbach (Ts.)

22. Juli - Steinbach Open Air

Party im Höck’schen Hof, Untergasse 1, ab 19 Uhr

