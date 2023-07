Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

3. August – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Camberg

5./6. August – Höfefest

Mit Kunsthandwerkermarkt und Oldtimerausstellung, in der Altstadt, am Samstag ab 15 Uhr

Bruchköbel

4. bis 6. August - Krebsbach in Flammen

Am Gemeindehaus Langstraße, Oberissigheim, am Freitag ab 19 Uhr, ab 20 Uhr Bingoabend, ab 21 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 18 Uhr Party, Eintritt: 10 Euro, ab 22 Uhr Musik-Feuerwerk, am Sonntag ab 10.30 Uhr Zeltgottesdienst, anschließend Frühschoppen, ab 14.30 Uhr Familienfest, ab 16 Uhr Entenrennen u.a.

Groß-Zimmern

4. bis 6. August - Fischerfest des Angelvereins

An der Teichanlage, am Freitag ab 19 Uhr Festbetrieb, am Samstag ab 13 Uhr Fischerstechen, ab 18 Uhr Festbetrieb und Feuerwerk, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Lindenfels

4. bis 7. August - Burg- und Trachtenfest

Am Freitag ab 19.30 Uhr im Kurgarten, am Samstag Live-Musik auf der Burg, am Sonntag ab 14 Uhr Festumzug, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 15.30 Uhr Kinderfest und ab 19 Uhr Festausklang mit Live-Musik

Neu-Anspach

5./6. August – Tuchmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 10 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Oberursel

5./6. August - Oberurseler Feyerey

Mittelaltermarkt mit Handwerk, Musik, Gauklern u.a., auf der Festwiese an der Marxstraße, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Rockenberg

4. August – Genussmarkt

Im Burghof, von 15 bis 23 Uhr

Schaafheim

5./6. August - Sommerfest der Sängervereinigung

Auf dem TV-Gelände in den Auewiesen, am Samstag ab 18 Uhr mit Live-Musik, am Sonntag ab von 11.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Schöneck

4. bis 7. August - Büdesheimer Laternenfest

Mit Volksfest und Festzelt auf dem Festplatz Büdesheim, mit Festzug am Samstag- und Sonntagabend, jeweils ab 21 Uhr, jeden Abend Party, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 22.30 Uhr Feuerwerk u.a.

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen