Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

31. August – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Birstein

1. bis 4. September - Birsteiner Markt

Auf dem Festplatz, am Freitag ab 21 Uhr Disco-Party, am Samstag ab 19.30 Uhr Kerbumzug, ab 21 Uhr Bieranstich und Lasershow, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr Kunsthandwerkermarkt in der Bahnhofstraße, am Montag ab 11 Uhr Marktfrühschoppen u.a.

Eichenzell

1. bis 3. September – Feinwerk

Markt für Design und feines Handwerk, am Schloss Fasanerie, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 17 Euro

Eppertshausen

1. bis 3. September - Jubiläumsfeier: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Epptershausen

Rund um die Bürgerhalle, am Freitag ab 18 Uhr Dämmerschoppen mit Live-Musik, am Samstag ab 16 Uhr Festbetrieb, am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Frühschoppen, ab 11 Uhr Fahrzeugausstellung auf dem Wilhelm-Körner-Platz u.a.

Frankfurt

2./3. September - Frankfurter Tag der Verkehrsgeschichte

Im Verkehrsmuseum Schwanheim und Oldtimertreffen im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 8 Euro

2. September - Kinderfest mit Fensterkonzerten

Am Holzhausenschlösschen, von 12 bis 18 Uhr

Fränkisch-Crumbach

2./3. September - Crumbacher Muschelfest

Mit verkaufsoffenem Sonntag in Crumbach, am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr

Neu-Anspach

2./3. September – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, von 9 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Nidderau

1. bis 4. September – Zeltkerb

Auf dem Festplatz Ostheim, am Freitag ab 19.30 Uhr Party, am Samstag ab 20.30 Uhr Hüttengaudi, am Sonntag ab 13 Uhr Familiennachmittag, am Montag ab 11 Uhr Weckruf, ab 12 Uhr Früh- und Mittagsschoppen mit Live-Musik

Offenbach

3. September – Künstlermarkt

Auf dem Wilhelmsplatz, von 11 bis 18 Uhr

Rasdorf

3. September - Schinken und Destillationsmarkt

Auf dem Dorfanger, von 10 bis 18 Uhr

Rockenberg

1. September – Genussmarkt

Im Burghof, von 15 bis 23 Uhr

Seligenstadt

3. September - 35. Oldiepräsenta Oldtimertreffen

Am Mainufer, von 10 bis 18 Uhr

Steinbach/Ts.

3. September – Frühschoppen

In der Steinbachaue, unterhalb des Ahornweges, von 11 bis 14 Uhr

