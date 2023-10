Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Allendorf (Eder)

14./15. Oktober - Kram- & Viehmarkt

Auf dem Marktgelände Battenfeld, jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Samstag Robustrinderschau, am Sonntag Pferdeschau, an beiden Tagen Kinderprogramm

Alsfeld

12. Oktober – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Groß-Bieberau

15. Oktober – Kelterfest

Auf der Geflügelzuchtanlage, von 11 bis 17 Uhr

Schotten

15. Oktober – Herbstmarkt

Auf dem Dorfplatz Sichenhausen, ab 11.30 Uhr

Weilrod

14. bis 16. Oktober - Kerb im Kulturforum Hasselbach

Am Samstag ab 14 Uhr Kerbbaumstellen, ab 18.30 Uhr Hochamt zur Kirchweih, ab 20 Uhr Kerb-Party mit Live-Musik, am Sonntag ab 15 Uhr Kerbeumzug, ab 20 Uhr Bunter Abend, am Montag ab 10 Uhr Floßgang der Kerbeburschen, ab 11 Uhr Frühschoppen

