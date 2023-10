Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

19. Oktober – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Echzell

22. Oktober - Kreativmarkt der Landfrauen

In der Pfarrscheune Gettenau, Hauptstraße 74, von 11 bis 17 Uhr

Erbach

20. Oktober – Bauernmarkt

In der Oberen Marktstraße, von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

21. Oktober - Kreativmarkt für Selbstgemachtes

In der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 12 bis 17 Uhr

Haiger

19./22. Oktober – Lukasmarkt

Auf dem Paradeplatz und im Festzelt, am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kronberg

22. Oktober - Kronberger Herbstfrüchtefest

Auf der Burg, in der Innenstadt verkaufsoffene Geschäfte, von 12 bis 18 Uhr

Marburg

21./22. Oktober – Modellbauausstellung

In der Mehrzweckhalle Moischt, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Neu-Anspach

21./22. Oktober – Apfelfest

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Ortenberg

21. Oktober - Disco-Party

Im Festzelt in Bergheim, Am Borngarten 10, ab 20 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Seeheim-Jugenheim

21./22. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

In der Bürgerhalle Seeheim, Gutenbergstraße, jeweils von 11 bis 18 Uhr

