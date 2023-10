Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Aarbergen

27. bis 31. Oktober - Rückershäuser Markt

Im Ortskern, am Freitag ab 20 Uhr Mallorca Party, am Samstag ab 13 Uhr Marktbaumstellen, ab 20 Uhr Tanzabend mit Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 17 Uhr Tombola, am Dienstag ab 10 Uhr Krammarkt, ab 13.30 Uhr Umzug durch den Ort, ab 19 Uhr Festausklang u.a.

Alsfeld

26. Oktober – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Breitscheid

27. Oktober – Bauernmarkt

An der Dreschhalle Rabenscheid, ab 11 Uhr

Dillenburg

29./30. Oktober – Hubertusmarkt

In der Innenstadt, jeweils von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag verkaufsoffene Geschäfte

Eschborn

29. Oktober – Modellbahnausstellung

Im Vereinshaus der Eisenbahnfreunde Taunus e.V., Hauptstraße 14, von 11 bis 16 Uhr

Homberg/Ohm

25. Oktober - Kalter Markt

Krämermarkt in der Innenstadt, von 8 bis 18 Uhr

Königstein

28./29. Oktober - Design- & Genussmarkt

Im Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Straße 3, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Marburg

28./29. Oktober – Modellbahnausstellung

In der Evangeliumshalle Wehrda, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Ortenberg

27. bis 31. Oktober - Kalter Markt

Auf dem Festgelände, mit Krammarkt, Rummelplatz, Pferdemarkt und Leistungsschau

