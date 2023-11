Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Altenstadt

2./3. Dezember - Hobby in Hessen

Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerk und Modellbau, in der Altenstadthalle, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

2. Dezember - Traditioneller Weihnachtsmarkt

Vor dem Dorfgemeinschaftshaus Heegheim, von 16 bis 22 Uhr

Bad König

2./3. Dezember – Hobbykünstlermarkt

In der Schwimmbadstraße 20, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Breitscheid

2. Dezember - Rabenscheider Weihnachtsmarkt

In und um die Dreschhalle, von 11 bis 20 Uhr, ab 15 Uhr Posaunenchor-Konzert

Büttelborn

2./3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Rund um die Kirche, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Eppstein

2. Dezember – Adventsfenster

Unter der Burg Eppstein, auf der Wiese in der Wooganlage, von 17.30 bis 21 Uhr

Erzhausen

3. Dezember - Adventsfest der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 13 bis 18 Uhr

Frankfurt

1. Dezember – Nikolausmarkt

Auf dem Wochenmarktplatz Bornheim, von 15 bis 21.30 Uhr

2./3. Dezember - Adventszauber auf der Hammer Ranch

In Seckbach, Gwinnerstraße/Ecke Leonardsgasse, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

2./3. Dezember - Modellbahnausstellung und -börse

In der Walter-Richter-Halle, Schäfflestraße 20, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Hilders

2. Dezember - Licht’lmarkt

Im Ortskern, mit Kunsthandwerk, Weihnachtsmusik u.a., von 11 bis 19 Uhr

Hüttenberg

2. Dezember – Adventszauber

Auf dem Pappelhof, Wetzlarer Straße 26, ab 15 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Kassel

3. Dezember - DIY Designmarkt

Im Südflügel des Kulturbahnhofs, Rainer-Dierichs-Platz 1, von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Langenselbold

1. bis 3. Dezember - Weihnachtsausstellung des Kreativ Treff 88

Im Schloss, am Freitag und Samstag jeweils von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Lich

2./3. Dezember - Adventsgeflüster mit Kreativmarkt

Im Rathaus und auf dem Kirchenplatz, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Marburg

1. bis 3. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Lokschuppen, am Freitag & Samstag jeweils von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr

Michelstadt

1. bis 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In der historischen Altstadt, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 14 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Mühltal

2./3. Dezember - Kunst- & Weihnachtsmarkt

ImBürgerzentrum Nieder-Ramstadt, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr

Schöneck

2./3. Dezember – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgerreff Kilianstädten, Richard-Wagner-Straße 5, am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr

Waldkappel

3. Dezember - Kunst- und Adventsmarkt

Im Sportzentrum Bischhausen, Jahnstraße 2 von 12 bis 18 Uhr

Weinbach

2./3. Dezember - Adventsgrillen der Freiwilligen Feuerwehr

In und um das Dorfgemeinschaftshaus Blessenbach, am Sonntag mit Hobbykunstausstellung, ab 10 Uhr

