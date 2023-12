Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Altenstadt

16./17. Dezember - Altenstädter Weihnachtsmarkt

In der historischen Kirchgasse, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr

Bad König

16./17. Dezember – Hobbykünstlermarkt

In der Schwimmbadstraße 20, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Bad Soden a. Ts.

8. Dezember bis 7. Januar - Christmas-Winter-Garden

In der Roten Mühle, mit Weihnachtsständen, Ponyreiten, Kinderprogramm u.a., donnerstags bis sonntags jeweils von 16 bis 22 Uhr

Bad Vilbel

15. bis 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

In und um die Wasserburg, am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Bensheim

30. November bis 20. Dezember - Bensheimer Weihnachtsmarkt

Rund um den Marktplatz, freitags und samstags jeweils von 11.30 bis 21 Uhr, sonntags bis donnerstags jeweils von 11.30 bis 20 Uhr

Bruchköbel

16./17. Dezember – Weihnachtsmarkt

Mit Live-Musik, Hobbykünstlermarkt, Kinderprogramm u.a., auf der Langstraße in Oberissigheim, am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr

Eppstein

16. Dezember – Adventsfenster

Unter der Burg Eppstein, auf der Wiese in der Wooganlage, von 17.30 bis 22 Uhr

Erbach

15. bis 17. Dezember - Erbacher Schlossweihnacht

Rund um das Erbacher Schloss, am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr

Frankenau

16. Dezember - Traditioneller Weihnachtsmarkt

In und an der Kellerwaldhalle, ab 12 Uhr

Frankfurt

9. bis 17. Dezember - Weihnachtsmarkt für Kinder

Im Ratskeller, montags bis Freitag jeweils von 15 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr

16. Dezember - Weihnachtsmarkt der FG Seckbach 02

In der Hochstädter Straße 22a, ab 15 Uhr

Fränkisch-Crumbach

16./17. Dezember - Odenwälder Dorfweihnacht

Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Hungen

16. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Hofgut Utphe, mit Live-Musik, Zaubershow u.a., von 15 bis 21 Uhr

Marburg

15. bis 17. Dezember – Weihnachtsmarkt

Im Lokschuppen, am Freitag & Samstag jeweils von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr

Michelstadt

1. bis 23. Dezember - Michelstädter Weihnachtsmarkt

In der historischen Altstadt, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 14 bis 20 Uhr, Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr

