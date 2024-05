Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

17. bis 21. Mai - Alsfelder Pfingstmarkt

Auf dem Festplatz an der Stadthalle, mit Festzug, Familientag, Krammarkt u.a., Eröffnung am Freitag ab 18 Uhr

Brensbach

18./19. Mai - Hof- und Kellerfest

Mit Live-Musik, Kulinarik u.a., am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Dillenburg

18. bis 20. Mai - Dillenburger Märchenfest

Auf der Schlossberganlage, am Samstag und Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr Feuershow, am Sonntag und Montag von 12 bis 17.30 Uhr Märchenfest

Eichenzell

17. bis 20. Mai - Fürstliches Gartenfest

Auf Schloss Fasanerie, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 18 Euro

Frankfurt

20. Mai - Tag der Zooförderer

Im Zoo, von 10 bis 18 Uhr

Hattersheim

18. bis 21. Mai - Okriftler Wäldchesfest

Auf dem Festplatz am Mainufer, Okriftel, am Samstag ab 18.30 Uhr, jeden Abend bis ca. 24 Uhr

Hofgeismar

17. Mai – Feierabendmarkt

In der Innenstadt, von 15 bis 19 Uhr

Kiedrich

17. bis 20. Mai - Kiedricher Rieslingfest

Auf dem Josef-Staab-Platz, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 17 Uhr, mit Live-Musik u.a.

Langen

19. Mai - Holzofen-Backtag

Im Generationengarten, Zimmerstraße 3, von 13 bis 16 Uhr

Michelstadt

17. bis 26. Mai - Michelstädter Bienenmarkt

Auf dem Festplatz und in der Innenstadt, mit Imkermesse, Vergnügungspark, Feuerwerk am 24. Mai - u.a.

Münzenberg

18. bis 20. Mai - Münzenberger Mittelalterspektakulum

Unterhalb der Burg Münzenberg, mit Händlern, Lagergruppen, Musik u.a., am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr und am Montag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: ab 9 Euro

Ronneburg

18. bis 20. Mai - Ritterturnier zu Pfingsten auf der Ronneburg, abends Feuershow, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr und am Montag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Schlangenbad

19. Mai - Traditioneller Almauftrieb

In Niedergladbach, ab 11 Uhr Start in der Ortsmitte

Wächtersbach

18. bis 21. Mai - Leisenwälder Heiratsmarkt

Auf dem Festplatz in Leisenwald, am Samstag ab 20 Uhr Party, am Sonntag ab 13 Uhr Festzug, ab 20 Uhr Party, am Montag und Dienstag jeweils ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Weilrod

18. bis 20. Mai – Heckenfest

In Niederlauken, am Samstag ab 20 Uhr Party, am Sonntag ab 13 Uhr Laubmännchen-Umzug, am Sonntag ab 20 Uhr Disco, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Wiesbaden

17. bis 20. Mai - Bier und Genuss Festival

A Wartturm Bierstadt, am Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 24 Uhr, am Sonntag von 12 bis 24 Uhr und am Montag von 12 bis 20 Uhr

Willingen

17. bis 20. Mai - Street Food Festival „Cheat Day“

Mit Food Trucks und Live-Musik in der Innenstadt, am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 22 Uhr und am Montag von 12 bis 19 Uhr

18./19. Mai - 1000-Jahr-Feier in Eimelrod

Jeweils von 12 bis 18 Uhr mit Festmeile im Ortskern

Zwingenberg

17. bis 20. Mai – Weinfest

Auf dem Marktplatz, mit Bauern- und Handwerkermarkt und Kinder-Spielfest im Stadtpark, am Freitag ab 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen