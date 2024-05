Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Breitscheid

31. Mai - Rabenscheider Bauernmarkt

Rund um in der Dreschhalle, ab 11 Uhr

Frankfurt

1./2. Juni - Sommerfest des Tierschutzvereins Schwalbach & Frankfurt West e.V.

Auf dem Gelände des Tierheims Nied, unter der Schwanheimer Brücke, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, mit Flohmarkt, Tombola, Beratungen u.a.

2. Juni – Kinderspielfest

Im Kätcheslachpark, Riedberg, von 14 bis 18 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

30. Mai – Sommerfest

Im Kleingartenverein im Münchsbruch, ab 11 Uhr

Heidenrod

2. Juni - Hand in Hand für den guten Zweck

Familienfest mit Live-Musik und Gewerbeausstellung in Dickschied, von 12 bis 18 Uhr

Hofgeismar

31. Mai bis 3. Juni – Viehmarkt

Mit Markttreiben, Musik, Fahrgeschäften u.a., am Freitag von 14 bis 2 Uhr, am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag und Montag jeweils von 9.30 bis 2 Uhr

Kiedrich

2. Juni – Champagnerfest

Auf dem Josef-Staab-Platz, ab 11 Uhr, ab 13 Uhr Live-Musik, von 13 bis 15 Uhr Kinderprogramm

Neu-Isenburg

2. Juni - Inklusives Sport- und Familienfest

Im Sportpark, Alicestraße 118, von 14 bis 18 Uhr

