Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bürstadt

7. bis 9. Juni - Festwochenende 100 Jahre KKM

In der TSG Halle, am Freitag Blasmusik-Konzert, am Samstag Party mit Live-Musik und am Sonntag Tag der Blasmusik, am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr, Eintritt: 21/22,- Euro

Flörsbachtal

8./9. Juni - 700-Jahr-Feier von Flörsbach und Kempfenbrunn

Mit Handwerk, Kunsthandwerk, Spiel, Spaß und Unterhaltung in den Ortsbereichen, am Samstag von 14 bis 20 Uhr, ab 21 Uhr Open-Air-Konzert, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Festbetrieb

Frankfurt

8./9. Juni - Altstadtfest in Bergen-Enkheim

Mit buntem Programm für die ganze Familie, am Samstag von 18.30 bis 23 Uhr auf dem Schelmenburgplatz, am Sonntag von 11.30 bis 22.30 Uhr auf dem Schelmenburgplatz und in der Marktstraße

Grävenwiesbach

7. bis 9. Juni - Jubiläumsfest 60 Jahre Fanfarenzug Hundstadt und Zeltkerb der Kerbeburschen

Am Freitag ab 18.30 Uhr Showtanz-Party, Eintritt: 7 Euro, am Samstag Familientag mit Live-Musik, Vereinsmesse u.a., ab 19.30 Uhr Party mit Live-Musik, Eintritt: 9 Euro, am Sonntag ab 11 Uhr ökum. Gottesdienst, anschl. Frühschoppen, Kerbespiele u.a.

Kronberg

9. Juni - Kronberger Erdbeerfest

Auf der Burg und in der Innenstadt, mit Oldtimer-Mitfahrtag, verkaufsoffenen Geschäften u.a., von 11 bis 18 Uhr

Langenselbold

9. Juni - Langenselbolder Erdbeersonntag

In der Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag, Aktionsständen, Verkaufsständen u.a., von 12 bis 18 Uhr, Weindorf von 11 bis 20 Uhr

Neuenstein

9. Juni - 800-Jahr-Feier von Raboldshausen

Mit Feststraße u.a., Eintritt: 5 Euro

Rodgau

7. bis 9. Juni - Wein im Wald

Weinfest an der Freizeitanlage „Gänsbrüh“ in Dudenhofen, am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Weiterstadt

9. Juni - Tag der Feuerwehr

Bei der freiwilligen Feuerwehr Gräfenhausen, von 11 bis 17 Uhr

Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu.