Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Breitscheid

26. Juli - Rabenscheider Bauernmarkt

In und um die Dreschhalle Rabenscheid, ab 11 Uhr

Bruchköbel

26. bis 28. Juli - Krebsbach in Flammen

Am Gemeindehaus Oberissigheim, mit Bingoabend, Live-Musik, Feuerwerk, Entenrennen u.a., am Freitag und Samstag jeweils ab 18 Uhr, am Sonntag ab 10.30 Uhr

Erbach

19. bis 28. Juli - Erbacher Wiesenmarkt

Auf dem Wiesenmarktgelände, mit Vergnügungspark, Krammarkt, Feuerwerk u.a.

Hainburg

27./28. Juli - Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Klein-Krotzenburg

Am Samstag ab 17 Uhr mit Spiel und Spaß für Kinder und Party, am Sonntag von 10 bis 14 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik

Mücke

26. bis 28. Juli - Kirmes-Wochenende

Im Ortsteil Sellnrod, am Freitag ab 20 Uhr Mallorca-Party, am Samstag ab 20 Uhr Beer-Night und am Sonntag ab 12 Uhr Frühschoppen und Feuerwehrfest, Eintritt: Freitag 9,- Euro, Samstag 10,- Euro und Sonntag 7,- Euro

Pohlheim

27. Juli - Seebornfest der Tragerlfreunde Dorf-Güll

Am Wasserwerk Seeborn, ab 14 Uhr „gesellige Stunne“ mit Kinderunterhaltung, anschl. Musik für alle Altersgruppen

Usingen

27. Juli - Kirchweih Kerb

In Merzhausen, ab 18 Uhr Gottesdienst, anschl. Beisammensein mit Live-Musik auf dem Kirchplatz

Willingen

27. bis 31. Juli - Schützen- und Heimatfest der Schützengesellschaft Usseln

In und um die Schützenhalle, am Samstag ab 20 Uhr Blasmusikparty, am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug, ab 20 Uhr Musik und Tanz mit Live-Musik, am Montag ab 11 Uhr Vogelschießen, ab 15.30 Uhr Festzug und ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik

