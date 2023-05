Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad Soden-Salmünster

4. Juni - „Wir zeigens allen“

Tag der offenen Unternehmen im Stadtgebiet und Sonntagsmarkt auf dem Blauen Platz, von 12 bis 17 Uhr

Frankfurt

3. Juni - 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Seckbach

Straßenfest in der Zeuläckerstraße, mit Fahrzeugausstellung, Vorführungen, Live-Musik u.a., ab 12 Uhr

3. Juni - Kinder- & Familienfest

Im Sinaipark Eschersheim, mit Spielmöglichkeiten und Aktivitäten für Kinder, von 15 bis 19 Uhr

Hochheim

4. Juni - Hochheimer Klassikauslese

Offenes Oldtimer-Treffen auf dem Weihergelände, von 9 bis 16 Uhr

Idstein

1. Juni - Alteburger Markt

In Heftrich, mit Kram- & Viehmarkt ab 7 Uhr, Live-Musik, von 10 bis 22 Uhr

Mühlheim am Main

3./4. Juni - Mühlheimer Maimarkt

Mit verkaufsoffenem Sonntag, Kunsthandwerk, Bühnenprogramm u.a. in der Innenstadt, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Oberursel

2. bis 5. Juni – Brunnenfest

Im und am Brauhaus, mit Live-Musik, Party und Tanz, am Sonntag ab 12 Uhr Frühschoppen, am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr, am Sonntag und Montag jeweils ab 19 Uhr Live-Musik

Rockenberg

2. Juni – Genussmarkt

Im Burghof, von 15 bis 23 Uhr

Sontra

2. bis 5. Juni – Breitwiesnfest

Stadtfest mit Ballermannparty im Festzelt am Freitag ab 21 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr Angelcasting, ab 14 Uhr Familiennachmittag, ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 14 Uhr Festumzug durch die Innenstadt, am Montag ab 10 Uhr Bürgerfrühstück u.v.a.

