Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Bad Homburg

23. April – Streuobstwiesenlauf

Ab 11 Uhr, Anmeldung ab 9.30 Uhr, am Usinger Weg 102

Kassel

21. bis 23. April - Rüssel Benefiz-Truckshow

Auf dem Autohof Lohfelden, am Samstag und Sonntag mit Modelltruckbörse, an allen Tagen ab 9 Uhr

Nauheim

21. bis 23. April - Frühlingsfest des Gewerbevereins

Mit Gewerbeausstellern, Hobbykünstlern und Unterhaltungsprogramm auf der Bühne, Kirmesbuden u.a., am Sonntag mit verkaufsoffenen Geschäften rund ums Atrium, am Freitag und Samstag jeweils von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Nidderau

21. April - „Komm, lass uns tanzen“

Tanzveranstaltung mit Live-Musik, im Bürgerhaus Ostheim, ab 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen