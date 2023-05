Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Fulda

13. Mai - Picknick auf der gesperrten Löherstraße

Löherstraße, 11 bis 15.30 Uhr



14. Mai - Bicycle Day mit Fahrradflohmart (von privat an privat), Repair-Workshop und Fahhrad-Codierung

Löherstraße, 11 bis 16 Uhr

Erbach/Odenwald

13./14. Mai – Campingfest

In der Werner-von-Siemens-Straße 90, jeweils von 12 bis 18 Uhr

Eschborn

14. Mai – Modellbahnausstellung

Im Vereinsheim der Eisenbahnfreunde, Hauptstraße 14, von 11 bis 16 Uhr

Eschwege

14. Mai - Kunst- & Töpfermarkt

Auf dem Gelände der Freien Waldorfschule, Eisenbahnstraße, von 11 bis 17 Uhr

Flörsheim

13. Mai – Frühlingsfest

Im ev. Kirchgarten Weilbach, von 14.30 bis 21 Uhr

Hainburg

12. bis 14. Mai - Hainburger Markt

In Hainstadt, mit Gewerbeschau, Vergnügungspark, Flohmarkt u.a., am Freitag von 15 bis 24 Uhr, am Samstag von 9 bis 24 Uhr und am Sonntag von 9 bis 19 Uhr

Hanau

12. bis 14. Mai – Mainuferfest

In Großauheim, am Freitag von 18 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 14 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr, mit Blaulichtmeile, Live-Musik, Familienprogramm u.a.

Hofgeismar

14. Mai – Dornröschenfest

In der Innenstadt, mit buntem Markttreiben, Kulturprogramm und verkaufsoffenen Geschäften, von 12 bis 18 Uhr

Linden

13. Mai – Grilfest

In der Robert-Bosch-Straße 26-28, mit Kinderbelustigung, Gewinnspiel u.a., von 10 bis 16 Uhr

Steinau

12. bis 14. Mai – Forellenfest

In Uerzell, am Freitag ab 21.30 Uhr Rockkonzert, am Samstag ab 21.30 Uhr Live-Musik und am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 13 Uhr Live-Musik, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen

Wetzlar

13. Mai – Pflanzenparade

Am Hospiz Haus Emmaus, von 11.30 bis 16 Uhr

