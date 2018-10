Der Rabenscheider Bauernmarkt in Breitscheid, der Hubertusmarkt in Dillenburg und der Kunstmarkt „FineArts“ im Kloster Eberbach bei Eltville - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitscheid

26. Oktober - Rabenscheider Bauernmarkt

In der Ortsmitte, mit rund 40 Händlern vor Ort, ab 11 Uhr

Dillenburg

27./ 28. Oktober - Dillenburger Hubertusmarkt

Mit rund 80 Händlern und kulinarischen Köstlichkeiten, Sonntag verkaufsoffene Geschäfte und Cityflohmarkt, Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Eltville

27./ 28. Oktober - Kunstmarkt „FineArts“

Im Kloster Eberbach, mit rund 140 Ausstellern der angewandten und bildenden Kunst, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

27. Oktober - Emmaus Kreativmarkt

Schmuck, Bilder, Seifen und mehr, im Gemeindehaus Emmausgemeinde, Alt-Eschersheim 22, ab 14 Uhr

27./ 28. Oktober – Tierschau

Vom Kleintierzuchtverein Volkswohl Niederrad, mit Tombola, Im Mainfeld 12, Samstag von 16 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Obertshausen

27./ 28. Oktober – Geflügelschau

In der VGZV, Rembrücker Weg 100, Samstag von 15 bis 18 Uhr, Sonntag von 9 bis 16 Uhr

Offenbach

27./ 28. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

In der Turnhalle des TV Bieber, Seligenstädter Straße 24, Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Weiterstadt

28. Oktober - Hobbykünstler-Ausstellung

Im Bürgerzentrum in der Carl-Ulrich-Straße, von 9.30 bis -18 Uhr

Wetter

28. Oktober – Kürbisfest

Im Dorfmuseum, Alter Forsthof in Oberrosphe mit Kürbisschnitzen, Kürbisgerichten und mehr, von 12 bis 17 Uhr

