Ein vietnamesisches Fest in Bad Homburg, Dampfzug-Spektakel in Frankfurt und Winterzauber in Laubach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

3. November - Vietnamesisches Fest „Danke Dir“

mit Vorführungen, Essen und Musik, Albin-Göhring-Halle, von 15 bis 23 Uhr

Frankfurt

4. November - Dampfzug-Spektakel „Halloween-Express“

auf der Hafenbahn, Haltepunkt Eiserner Steg, von 11 bis 17 Uhr

Laubach

02./ 04. November - Winterzauber

rund um das Schloss Laubach, mit Kunsthandwerk, Deko u.a., Fr und Sa jeweils von 11 bis 20 und So von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 9 Euro

