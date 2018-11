Offene Vogelschau in Aarbergen, Martinsmarkt in Obertshausen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Aarbergen

10./ 11. November - Offene Vogelschau

im Bürgerhaus Kettenbach, Samstag von 13 bis 17 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

10. November - Gebrauchtteile-Floh- und Bootsmarktfest

der Segelabteilung des Offenbacher Rudervereins, Starkenburger Straße 150, Fechenheim.

Groß-Gerau

11. November - Kampagneneröffnung

„BeGEISTerung beim CVG! Im Spukschloss werd die

Fastnacht schee! des Carneval-Vereins Groß-Gerau in der Stadt halle, ab 19.11 Uhr

Hanau

11. November - Hobbykünstler- & Kreativ-markt

in der Willi-Rehbein-Halle, Fasanerie-Straße 21, Klein-Auheim, von 11 bis 17 Uhr

Mainhausen

10./ 11. November - Ausstellung des Kunst-Kreativ-Kreises

mit zeitgenössischer- und Handwerkskunst im alten Rathaus Zellhause, Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Nidda

10./ 11. November - Kunsthandwerk- und Kreativmarkt

im Bürgerhaus, Hinter dem Brauhaus 15, Samstag von 11 bis 18 und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Obertshausen

11. November - Martinsmarkt

Kunst und Handwerk mit Essen und Trinken, Fünfhäusergasse ab 12 Uhr

Offenbach

10./ 11. November -32.Offenbacher Sammelsurium,

Markt für Mode, Kunst und Handwerk in der Stadthalle, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt 5 Euro.

Riedstadt

10. November - Apre-Ski-Party

mit "The Candies" zum 50-jährigen Jubiläum des Ski-Klub Goddelau, Beginn ab 20 Uhr, Eintritt 8 Euro

Schöneck

11. November - Hobbykünstlermarkt

im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 17 Uhr



Weilmünster

11. November - Martinimarkt sowie Hobbykunstausstellung, Verkauf im Bürgerhaus, von 11 bis 18 Uhr

Wetter

10./ 11. November - Kunst- und Kunsthandwerkermarkt

in der Stadthalle Wetter, Samstag von 12 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr