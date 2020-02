FiT #21 in Gießen feiert seine "Volljährigkeit" und in Rüsselsheim steigt das jährliche Fastnachts-Open-Air - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Gießen

8. Februar - „FiT #21 – endlich volljährig“

Fastnachtssitzung im Gemeindesaal St. Thomas Morus, Grünberger Straße 80, ab 19.33 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Rüsselsheim

9. Februar - Fastnachts-Open-Air

Auf dem Marktplatz, mit Tanz, Gesang und Live-Musik auf der Showbühne, von 13 bis 20 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen