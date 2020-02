Märkte und Feste in Hessen

Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit mit Umzügen und Fastnachtspartys in ganz Hessen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

25. Februar - Babenhäuser Fastnachtszug

Durch den Ortskern, ab 13.11 Uhr

Bad Vilbel

21. Februar - Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Gronau

In der Breitwiesenhalle, ab 21.11 Uhr, Einlass ab 16 Jahre

23. Februar – Kinderfasching

Mit Unterhaltungsprogramm, in der Breitwiesenhalle, Gronau, ab 15.11 Uhr

Bensheim

24. Februar - Rosenmontagsparty mit Live-Musik

Im Kolpinghaus, Am Rinnentor 4, Eintritt: 10 Euro

25. Februar – Kinderfastnachtsparty

Im Kolpinghaus, Am Rinnentor 4, ab 14.31 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Florstadt

25. Februar – Faschingsumzug

Durch den Ortskern von Stammheim, ab 14.11 Uhr, ab 15.30 Uhr Party im Bürgerhaus, Eintritt: 6 Euro

Frankfurt

21. bis 23. Februar - Fastnachts-Jahrmarkt

An der Hauptwache, jeweils ab 10.01 Uhr

22. Februar – Faschingsparty

Im Bürgerhaus Harheim, ab 20.33 Uhr, Eintritt: 10 Euro

22. Februar - Kinder-Fastnachtszug

Von der Hauptwache zum Römerberg, ab 12.11 Uhr

22. Februar – Rathauserstürmung

Auf dem Römerberg, ab 11.44 Uhr

23. Februar - After-Zug-Party

An der Hauptwache, ab 16.11 Uhr

23. Februar – Fastnachtszug

Durch die Innenstadt, ab 12.21 Uhr

24. Februar - Kinderfastnacht beim KVE

Im Volkshaus Enkheim, ab 14.30 Uhr, Eintritt: 3 Euro

24. Februar - Rosenmontagssitzung des KJV Harheim

Im Bürgerhaus Harheim, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 14 Euro

25. Februar - Entthronisierung des Frankfurther Prinzenpaares

Im Nord-West-Zentrum, ab 15.01 Uhr

Fürth (Odenwald)

19. Februar - „Zauberhafter Bergtierpark“

Lichter, Feuer, Waldklänge u.a. im Bergtierpark, ab 20 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Hofheim

23. Februar - „Ein bunter Zug der Narretei“

Fastnachtszug durch den Ortskern, ab 14.11 Uhr

Kelkheim

24. Februar – Rosenmontagsumzug

Durch den Ortskern von Fischbach, ab 14.11 Uhr

22. Februar - Fastnachtssitzung des Karnevalvereins „Die Watze“

In der Hugenottenhalle, ab 18.31 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Oestrich-Winkel

25. Februar – Kinderfastnacht

Im Bürgerzentrum Oestrich, ab 15.11 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Offenbach

18. Februar - „Feuerwerk der guten Laune“

Krönungsschau des OKV in der Stadthalle, ab 19.30 Uhr

20. Februar – Weiberfasching

Im Bürgerhaus Rumpenheim, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 13 Euro

24. Februar - Karnevalistischer Seniorenvormittag

In der Stadthalle, ab 9.30 Uhr

Runkel

24. Februar – Rosenmontagszug

Durch die Innenstadt zur Stadthalle, After-Zug-Party in der Stadthalle, Umzug ab 14.11 Uhr, Party ab 15.11 Uhr, Eintritt Party: 4 Euro

Sulzbach/Taunus

22. Februar – Hitnacht

Im Bürgerzentrum „Frankfurter Hof“, Cretzschmarstraße 6, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 15 Euro

