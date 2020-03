Eine Auto- & Freizeitausstellung in Alsfeld und Saisoneröffnung auf der Kinder- und Jugendfarm in Oestrich-Winkel - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

7./8. März - Automobil- und Freizeitausstellung

Mit Mini-Streetfood-Festival, in der Hessenhalle, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Braunfels

7./8. März - Braunfelser Ostermarkt

Im Haus des Gastes, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Langenselbold

7. März - 80er- & 90er-Party

Am Bahnhof 1, ab 21 Uhr

Oestrich-Winkel

3. März – Saisoneröffnungsfest

Auf der Kinder- und Jugendfarm, von 15 bis 18 Uhr

