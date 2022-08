Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Buseck

14. August - Corvette-Treffen

In Beuern, von 10 bis 18 Uhr

Driedorf

12. August – Dreschhallenmarkt

Bauernmarkt in der Dreschhalle Münchhausen, von 11 bis 17 Uhr

Hilders

12. Bis 15. August – Heimatfest

In der Innenstadt und auf dem Rathausplatz, am Freitag ab 20 Uhr Summer-Party mit Live-Musik in der Reithalle, am Samstag ab 19 Uhr Tonky Honk, Live-Musik an acht Orten, Kinder-Disco im Ulstersaal, am Sonntag ab von 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche, von 11 bis 18 Uhr stehender Festzug, ab 18 Uhr Festausklang

Maintal

12. Bis 15. August - Wachenbuchener Kerb

Auf dem Festplatz Wachenbuchen, Eintritt frei

Oberzent

12./13. August - Finkenbach-Festival

Musik-Festival mit Ska, Blues, Rock u.a., auf dem Festivalgelände in der Beerfelder Straße 18a, am Freitag ab 19 Uhr und Samstag ab 15 Uhr, Eintritt: ab 35 Euro

Weiterstadt

11. Bis 15. August - Filmfest Weiterstadt

Kurzfilm-Festival im Filmzelt am Braunsthardter Tännchen, mit 178 internationalen Kurzfilmen, am Donnerstag ab 21.30 Uhr, am Freitag ab 13 & 21.30 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr Kurzfilme für Kinder, ab 13 Uhr für Jugendliche, ab 16.30 und 21.30 Uhr Kurzfilmprogramm, am Sonntag ab 13 Uhr, ab 21.30 Uhr open air, am Montag ab 20 Uhr Best of-Programm, Eintritt am Montag: 8 Euro, sonst frei

13./14. August - Genuss- & Gartenfest

Auf Schloss Braunshardt, mit Pflanzen- und Gartenmarkt, Streetfood u.v.a, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen