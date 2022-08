Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Darmstadt

20./21. August Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Friedensplatz, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

20. August - „Dancing under the moon“

80er- und 90er-Party open air, Winkelschneise 21, ab 20.30 Uhr

Dieburg

20./21. August - Wein- und Genuss-Festival

Im Schlosspark Fechenbach, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Florstadt

20. August - Alte-Herren-Fußballturnier mit anschl. Kölsch-Abend

Am Sportplatz Stammheim, ab 15/18 Uhr

Langgöns

20. bis 22. August - Traditionelle Zeltkirmes

In Dornholzhausen, am Samstag ab 20 Uhr Rock-Night mit Live-Musik, am Sonntag ab 14 Uhr Familientag und Kirmesspiele mit Live-Musik, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Freibier

Neu-Anspach

15. bis 19. August – Handwerkertage

Im Freilichtmuseum Hessenpark, mit Vorführungen, Mitmachaktionen u.a., jeweils von 11 bis 17 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Seligenstadt

18. August bis 4. September – SeligenStadtFestival

Musik, Comedy, Lyrik u.a. an unterschiedlichen Veranstaltungsorten im ganzen Stadtgebiet, Infos unter www.unser-seligenstadt.de

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen