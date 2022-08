Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Darmstadt

1. bis 4. September - Darmstädter Weinfest

Auf der Wilhelminenstraße, am Freitag und Samstag jeweils von 12 bis 24 Uhr, am Sonntag von 21 bis 21 Uhr

Florstadt

4. September - Old- & Youngtimer-Treffen

Auf dem Festplatz Nieder-Florstadt

Frankfurt

3. September - Brückenwall 2022

Straßenfest in der Brücken- und der Wallstraße, von 11 bis 23 Uhr

4. September - Stadtteilfest Bergen-Enkheim

Landgraben 30, mit Live-Musik, Flohmarkt, Kaffee & Kuchen u.a., von 13 bis 22 Uhr

Fränkisch-Crumbach

3./4. September - Crumbacher Muschelfest

Im Crumbacher Ortskern, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr

Friedberg

3. September - Little Wutz Stock-Festival

Mit Live-Musik direkt am Fluss im Stadtteil Ossenheim, von 15 bis 24 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Groß-Zimmern

4. September - Auto-Treffen

Mit Adventure-Golf, Gokart, Tombola u.a., an der Kartbahn in der Waldstraße, von 9.30 bis 17 Uhr, Eintritt: ab 15 Euro

Herborn

4. September - Old- & Yountimer-Rallye

Mit Fahrzeugausstellung in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Hochheim am Main

4. September - 100 Jahre Kolpingfamilie Hochheim

Ab 10 Uhr mit Gottesdienst, 11 Uhr Handwerkermarkt, ab 11.30 Uhr Live-Musik, am Vereinshaus, Wilhelmstraße 4

Lindenfels

2. bis 4. September - LIFE `22-Festival

Auf der Wiese vor der ev. Kirche, mit Live-Musik an allen Tagen, Workshops u.a., jeweils ab 10 Uhr, verschiedene Eintrittspreise

Marburg

4. September - Sommerfest im Polizeioldtimer Museum

Mit Fahrzeugausstellung, Drohneneinsatz, Kinderprogramm, Fahrsimulator u.a., von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Neu-Anspach

3./4. September – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, mit Pflanzendoktor u.a., es gelten die regulären Eintrittspreise

Neustadt

3./4. September Straßenmalerfestival

Mit Rahmenprogramm, in der Marktstraße und auf dem Radweg im Bürgerpark, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag ab 21 Uhr Open-Air-Kino auf dem Schlossplatz, Siegerehrung am Sonntag ab 17 Uhr

Nidderau

2. bis 5. September - Traditionelle Usthemer Zeltkerb

am Sportplatz Ostheim, am Freitag ab 19.30 Uhr Kerb-Party mit Live-Musik, am Samstag ab 19 Uhr Fackelzug, ab 20.30 Uhr Hüttengaudi, am Sonntag ab 11 Uhr Kerb-Gottesdienst, anschl. Familientag, am Montag ab 12.30 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik

Reichelsheim (Wetterau)

3./4. September - Tierheimfest und Tag der offenen Tür

Im Tierheim Elisabethenhof, jeweils von 12 bis 17 Uhr

Rodenbach

4. September – Quetschekuchenfest

Auf dem Gelände des Naturfreundehauses Oberrodenbach, mit buntem Rahmenprogramm, wie Live-Musik, Tanz u.a., ab 12 Uhr

Taunusstein

4. September - Taunusstein kreativ

Kunsthandwerkermarkt im Bürgerhaus Taunus, Hahn, von 11 bis 18 Uhr

Wiesbaden

3./4. September - Afrobeats Open Air 2022

Afrobeats, Basar, Afro-Essen, Kids Corner u.a., im Kulturpark Schlachthof, von 12 bis 22 Uhr

