Gallusmarkt in Grünberg, Herbstfrüchtefest in Kronberg und Marktwoche in Homberg (Ohm) - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitenbach

20./ 21. Oktober - Ritterspiele und historischer Markt

Auf Burg Herzberg, mit Falknerei, Burgbesatzung, Waffenexerzitium, Handwerk, Vorführungen, jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Grünberg

15.- 21. Oktober – Gallusmarkt

In der Innenstadt, mit Vergnügungspark, Dienstag ab 19 Uhr Laternenumzug, ab 21 Uhr Feuerwerk, Mittwoch und Donnerstag ab 9 Uhr Krämermarkt, Mittwoch ab 12 Uhr und Donnerstag ab 9.45 Uhr Frühschoppen, Freitag ab 21 Uhr Party, Samstag ab 14 Uhr Kinderfest, ab 16 Uhr Kinderdisco, ab 19 Uhr Live-Musik, Sonntag ab 13 Uhr Abritt zur Fuchsjagd, ab 17.30 Uhr Fuchsschwanzgreifen u.a.

Hanau

21. Oktober – „Modellbahnzeit“

Fahrbetrieb auf der Anlage der Eisenbahnfreunde und Oldtimer-Traktoren-Show, Friedberger Straße 35, von 10 bis 16 Uhr

Heusenstamm

20./ 21. Oktober – Vogelschau

Beim Vogelzuchtverein Heusenstamm e.V., mit großer Tombola, Kaffee und Kuchen, Samstag von 13 bis 18 Uhr, Sonntag von 9 bis 16 Uhr

Homberg (Ohm)

18.- 24. Oktober - Homberger Marktwoche

Donnerstag ab 20 Uhr Lesung in der Stadthalle, Samstag ab 19 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche, Sonntag ab 11 Uhr Eröffnung, von 12 bis 18 Uhr verkaufsoffene Geschäfte und Live-Musik, Montag Führungen im Museum im Alten Brauhaus, Dienstag ab 19 Uhr Hissen der Marktfahne, anschließend Bürgertreffen, Mittwoch von 8 bis 18 Uhr Kalter Markt in der Innenstadt

Kronberg

20./ 21. Oktober – Herbstfrüchtefest

Auf Burg Kronberg, mit Kunsthandwerk, Musik, Kinderprogramm u.a., Samstag von 13 bis 17 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Roßdorf

21. Oktober – Fahrtag

Auf der Gartenbahnanlage des Roßdörfer Eisenbahnclubs, Holzgasse 7, von 11 bis 17 Uhr

Schöneck

21. Oktober - Lifestyle-Messe

In der Nidderhalle Oberdorfelden, von 11 bis 17 Uhr

Seeheim-Jugenheim

20./ 21. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

In der Bürgerhalle Jugenheim, Samstag von 14 bis 18 und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Seligenstadt

21. Oktober - Seligenstädter HochzeitsFEST-TAG

In der Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag, von 11 bis 18 Uhr

Weilrod

20./ 22. Oktober - Hasselbacher Kerb

Samstag ab 14 Uhr Stellen des Kerbebaums, 17 Uhr Festhochamt zur Kirchweih, Sonntag 15 Uhr Kerbeumzug, 20 Uhr Bunter Abend, Montag 10 Uhr Floßgang der Kerbeburschen, anschließend Frühschoppen

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen