Jugendstilfestival in Bad Nauheim, Kartoffelfest in Hessisch Lichtenau und Lorscher Kerb und Tabakfest - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Nauheim

13. bis 15. September – Jugendstilfestival

Rund um den Sprudelhof, mit Modenschau, Tennisschauturnier, Droschkenfahrten, Tanz u.a.

Bensheim

14./15. September - Almabtrieb der Feuerwehr Gronau

Am Samstag ab 17 Uhr bunter Abend mit Live-Musik, Eintritt: 9 Euro, am Sonntag ab 10 Uhr Festgottesdienst, ab 13 Uhr Live-Musik, ab 14 Uhr Viehabtrieb u.a.

Büdingen

13. September - „Vielfalt erleben & lecker essen in Büdingen“

Mit Live-Musik, künstlerischen Darbietungen u.a. in der Innenstadt, von 9 bis 17 Uhr

Erbach

15. September – Antiktag

Im Schloss Erbach, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

14. September – Kreativmarkt

Im Gemeindesaal und auf dem Kirchhof der Emmausgemeinde, Alt Eschersheim 22

Hessisch Lichtenau

14./15. September – Kartoffelfest

Im und am Heimatmuseum Velmeden, am Samstag ab 19 Uhr Antrinken, am Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, ab 12 Uhr Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik u.a.

Kirtorf

15. September - Lehrbacher Almabtrieb

Am Lehrbacher Weinberg, ab 11.30 Uhr, entlang der Hauptstraße Richtung Grillhütte, an der Grillhütte Festbetrieb mit Live-Musik u.a.

Lorsch

14. bis 16. September - Lorscher Kerb mit Tabak-Fest

In der Innenstadt, am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr und am Montag ab 11 Uhr

Maintal

14./15. September – Kartoffelfest

Auf dem Käwernhof, Hochstadt, Am Rathaus 2, am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr mit Frühschoppen, Kinderprogramm u.a.

Marburg

14./15. September – Pflanzenmarkt

Im Neuen Botanischen Garten an den Lahnbergen, Karl-von-Frisch-Straße 6, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Riedstadt

14. September - Tag der offenen Tür

Mit Programm für Jung und Alt bei der Freiwilligen Feuerwehr Erfelden, mit Schauübung, Kinderprogramm u.a., am Gerätehaus, ab 15 Uhr

Taunusstein

15. September - Tag der Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Hahn, mit Kinderprogramm, Fahrzeugausstellung, Führungen, Schauübung u.a., ab 10.30 Uhr

Wächtersbach

15. September - Tag der Jagd

Mit Jagdhornbläsergruppe, Jagdhundevorstellung, Greifvogel-Schau u.a., auf dem Weiherhof, ab 10 Uhr

