Herbstmesse in Alsfeld, Bernemer Oktoberfest in Frankfurt und Kronberger Apfelmarkt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

20. bis 22. September - Herbstmesse

In den Hessenhallen, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Altenstadt

21./22. September - Hobby in Hessen

Modellbauausstellung, Kleinkunst und Handwerk in der Altenstadthalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Braunfels

21. September – Oktoberfest

Auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses Neukirchen, ab 15 Uhr

Eichenzell

20. bis 22. September - Feinwerk-Markt

Rund um das Schloss Fasanerie, mit Handwerk, Live-Musik, Workshops, Kinderprogramm u.a., am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Frankfurt

20. bis 22. September - 11. Bernemer Oktoberfest

Auf dem Fünffingerplatz, jeweils von 12 bis 23 Uhr

21. September – Oktoberfest

An der Martinsgrube im Schwanheimer Unterfeld, ab 12 Uhr

Höchst im Odenwald

21./22. September - Odenwälder Kartoffelmarkt

Auf dem Montmelianer Platz, mit Hobbykünstlerausstellung und am Sonntag mit Autoschau, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Hofheim

21. September - Sporterlebnistag Inklusion

In der Heiligenstockschule, Marxheim, Chattenstraße 40a, von 13 bis 17 Uhr

Kronberg

22. September - Kronberger Apfelmarkt

Mit Apfelsorten-Präsentation, Schau-Keltern u.a., in der Altstadt, von 10 bis 18 Uhr

Künzell

22./23. September - Handmade-/Design- & Kreativmarkt

Im Gemeindezentrum im Hahlweg, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Langenselbold

21./22. September - Allgemeine Freilandschau Rassegeflügelausstellung

Am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Oestrich-Winkel

21. September - Erntedankfest mit Flohmarkt

Auf der Kinder- & Jugendfarm am Elsterbach, von 15 bis 18 Uhr

