Künstler-Herbstmarkt in Bad Homburg, Herbststadtfest in Frankenberg und Start des Fest des Federweißen in Frankfurt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

28. September - Shopping-Nacht

Mit Variete, Musik und Tanz, von 20 bis 24 Uhr

Bad Homburg

28. September - Künstler-Herbstmarkt

In der Erlenbachhalle Ober-Erlenbach, Josef-Baumann-Straße 15, von 12 bis 19 Uhr

Bad Soden

28. September – Herbstmarkt

In Neuenhain, mit Krammarkt, Vereinspräsentationen u.a., von 10 bis 19 Uhr

Breitscheid

27. September – Bauernmarkt

In der Ortsmitte von Rabenscheid, ab 11 Uhr

Bruchköbel

27. bis 29. September - Oberissigheimer Zeltkerb 2.0

Am Freitag und Samstag Live-Musik, am Sonntag Zeltgottesdienst, Frühschoppen, Schnitzelessen und Familientag

Büdingen

28. September – Rocknacht

Im Dorfgemeinschaftshaus Eckartshausen, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Frankenberg

28./29. September – Herbststadtfest

Mit Live-Musik, Tanz, verkaufsoffenen Geschäften u.a., in der Innenstadt, am Samstag von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Frankfurt

27. September bis 6. Oktober - Fest des Federweißen

Auf dem Liebfrauenberg, jeweils von 15.30 bis 21 Uhr, sonntags von 14.30 bis 20.30 Uhr und am Tag der Einheit von 14.30 bis 21 Uhr, mit Live-Musik an allen Tagen

28./29. September - Frankfurter Tag der Verkehrsgeschichte und Oldtimertreffen

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

28. September - „The Nightmarket“

Design- und Vintagemarkt im Atelierfrankfurt, Schwedlerstraße 1-5, von 15 bis 0 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Friedrichsdorf

27. bis 29. September – Zeltkerb

In Burgholzhausen, am Freitag Party, am Samstag Live-Musik ab 19 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, Hubschrauberrundflüge u.a.

Groß-Gerau

28./29. September - „Fein & Herbstlich“

Herbstmarkt im Schloss, mit Designern, Manufakturen u.a., jeweils von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Groß-Umstadt

28./29. September - Mitmach-Kelterfest

Auf dem Schulhof der Alten Schule in Raibach, jeweils ab 12 Uhr

Höchst im Odenwald

28. September – Oktoberfest

Beim Sportverein Hummetroth, ab 18 Uhr

Karben

28. September – Oktoberfest

Im Bürgerzentrum, ab 17 Uhr, Eintritt: ab 15 Euro

Rodgau

28./29. September – Weinfest

Im Wald an der Gänsbrüh in Dudenhofen, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

28./29. September - Historisches Spektakulum

Mit Rittern, Landsknechten, Barden, Narren, Zauberei u.a., auf der Ronneburg, jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Schotten

28./29. September - Anneroses Herbst- und Dahlienschau

Mit Kräuterlabyrinth und Mühlen- und Mühlenmodellausstellun, in der Rainröder Straße 11, Eichelsachsen, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Wölfersheim

28./29. September - Classic-Days

Im Industriegebiet von Berstadt, mit Classic-Car-Treffen, Oktoberfest, Live-Musik u.a., am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 10 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen