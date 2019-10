Kartoffelfest in Espenau, Langenhainer Kerb in Hofheim und historisches Spektakulum auf der Ronneburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Allendorf (Eder)

5./6. Oktober - Battenfelder Kram- & Viehmarkt

Auf dem Marktgelände, jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Samstag Auftrieb der Robustrinderschau ab 8 Uhr, am Sonntag Tag des Pferdes, mit Tierschau, Vorführungen u.a.

Bad Homburg

3. Oktober - Tag der offenen Tür auf dem THW-Gelände

Mit Kinderprogramm, Fahrzeugschau, Baggerschule u.a.

Bad Orb

3. Oktober – Gradierwerkfest

Mit Oldtimer-Ausstellung, Live-Musik u.a., ab 11 Uhr, verkaufsoffene Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr

Dornburg

2. Oktober – Weinfest

In der Unterkirche Wilsenroth, ab 19 Uhr

Espenau

3. Oktober – Kartoffelfest

In Schäferberg, mit Flohmarkt, Hüpfburg u.a., an der Kapelle „Der gute Hirte“, ab 11 Uhr

Florstadt

3. Oktober – Weinfest

An und um die Halle des SCC am Mühlberg, Stammheim, ab 11 Uhr

Frankfurt

27. September bis 6. Oktober - Fest des Federweißen

Auf dem Liebfrauenberg, jeweils von 15.30 bis 21 Uhr, sonntags von 14.30 bis 20.30 Uhr und am Tag der Einheit von 14.30 bis 21 Uhr, mit Live-Musik an allen Tagen

Hofheim

4. bis 7. Oktober - Langenhainer Kerb

Auf dem Festplatz, am Freitag ab 20 Uhr Disco, am Samstag ab 14.30 Uhr Apfelweinprämierung, ab 20.30 Uhr Party im Festzelt, am Sonntag ab 10 Uhr Erntedankgottesdienst, ab 14 Uhr Umzug mit Gickelschlag, am Mittwoch ab 11 Uhr Frühschoppen u.a., teilweise eintrittspflichtig

Lollar

6. Oktober - Oberhessische Vogelbörse

Im Bürgerhaus, von 7 bis 12 Uhr

Neu-Anspach

5./6. Oktober - Erntefest mit Herbstmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, Eintritt: 9 Euro

Ronneburg

3./5./6. Oktober - Historisches Spektakulum

Mit Rittern, Landsknechten, Barden, Narren, Zauberei u.a., auf der Ronneburg, jeweils ab 11 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Schmitten

3. Oktober - Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr

Mit Kinderbelustigung, Kürbisschnitzen u.a., von 11 bis 17 Uhr

Schotten

3. Oktober - Tag des offenen Dorfes

Im Ortsteil Eichelsachsen, mit Markt, historischem Handwerk, offenen Gärten und Höfen u.a., von 11 bis 17 Uhr

