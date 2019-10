Märkte und Feste in Hessen

Kreativmarkt in Hanau, Herbstfrüchtefest in Kronberg und Kunsthandwerker- & Kreativmarkt - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Breitenbach

19./20. Oktober - Burgbelebung

Mit historischem Markt auf Burg Herzberg, mit Schlachtendarstellung, Warbowdemo u.a., am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Frankfurt

19./20. Oktober - Geflügelausstellung

Auf dem Vereinsgelände des Geflügelzuchtvereins 1946, Frankfurter Berg, verlängerter Ginsterweg o.Nr., am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

19. Oktober - Oktoberfest mit Flohmarkt

Beim DRK OV Süd, Schwarzwaldstraße 12, Niederrad, ab 13 Uhr

Hanau

20. Oktober - Kreativmarkt

In der Willi-Rehbein-Halle, Klein-Auheim, von 11 bis 17 Uhr

Homberg/Ohm

20. bis 23. Oktober - Homberger Marktwoche

Mit Vergnügungspark auf dem Stadthallenplatz, Krämermarkt am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr u.a.

Kronberg

19./20. Oktober - Herbstfrüchtefest

Auf der Burg und verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt zur Burg: 4 Euro

Marburg

19./20. Oktober - Modellbauauschau

Mit Ausstellung historischer Feuerwehrfahrzeuge, Vorführungen u.a., in und um die Mehrzweckhalle Moischt, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Obertshausen

19./20. Oktober - Vogelausstellung

Im Rembrücker Weg 100, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr

Seeheim-Jugenheim

19./20. Oktober - Kunsthandwerker- & Kreativmarkt

In der Bürgerhalle Jugenheim, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

20. Oktober - Wehrheimer Drachenfest

Auf dem „Bügel“, von 10 bis 16 Uhr

