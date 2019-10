Elisabethmarkt in Marburg, Schelmenmarkt in Gelnhausen und Drachenfest in Bebra-Iba - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

13. Oktober – Frühschoppen

Bei der Feuerwehr Gronau, Neue Straße 8, von 11 bis 14 Uhr

Bebra

12./13. Oktober - Drachenfest in Waldhessen

Bei Iba, an der Sandkaute, mit Nachtfliegen, Heißluftballonen, Großdrachenzoo u.a., am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Biebergemünd

12. Oktober - Hessischer Abend

Im Feuerwehrhaus, Wirtheimer Straße 10, ab 18 Uhr

Erbach

11. bis 13. Oktober - Odenwälder Bauermarkt

Auf dem Wiesenmarktgelände, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Gelnhausen

11. bis 14. Oktober – Schelmenmarkt

Auf acht Festlätzen in der gesamten Stadt, am Samstag ab 19 Uhr Kinderlampionzug, am Sonntag verkaufsoffener Sonntag und am Montag ab 21.30 Uhr Ausklang mit Feuerwerk

Marburg

12./13. Oktober – Elisabethmarkt

Mit Regional- und Sozialmarkt, Innenstadtkirmes, Kuriositätenmarkt und buntem Programm in Weidenhausen, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ober-Mörlen

12./13. Oktober - 50 Jahre Vogelfreunde Ober-Mörlen

Mit Vogelausstellung in der Usatalhalle, Usinger Straße, von 10 bis 18 Uhr

Schöneck

12. Oktober – Oktoberfest

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberdorfelden, am Gerätehaus im Weidenweg, ab 19.30 Uhr

Weilburg

12./13. Oktober - Weilburger Residenzmarkt

In der Innenstadt und im Gewerbegebiet Kubach, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen