Bulldog-Messe in Alsfeld, Kunsthandwerkermarkt in Offenbach und Kürbisfest in Wetter - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsfeld

26./27. Oktober - Bulldog-Messe

In und um die Hessenhallen, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Eintritt: 10 Euro

27. Oktober - Alsfelder Schokoladenmarkt

In der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Bad Homburg

27. Oktober – Geflügelschau

Im Beudeweg 38, von 11 bis 16 Uhr

Breitscheid

25. Oktober - Rabenscheider Bauernmarkt

Im Ortskern, ab 11 Uhr

Eschborn

27. Oktober - Modellbahn-Schau der Eisenbahnfreunde Taunus

In er Hauptstraße 14, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Frankfurt

26. Oktober – Oktoberfest

Beim Ski Club Sossenheim, im Volkshaus Sossenheim, ab 20 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Homberg/Ohm

20. bis 23. Oktober - Homberger Marktwoche

Mit Vergnügungspark auf dem Stadthallenplatz, Krämermarkt am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr u.a.

Melsungen

27. Oktober - Lifestyle-Markt

In der Kulturfabrik, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Offenbach

26./27. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

In der Turnhalle des TV Bieber, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

26. Oktober - Sammlertreffen für Liebhaber alter Fahrzeuge

Im Lichthof der Fabrik in der Fichtestraße 15, von 10 bis 14 Uhr

Runkel

25. Oktober - Rocknacht der Freiwilligen Feuerwehr Ennerich

Im Bürgerhaus Ennerich, ab 20 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Wetter

27. Oktober – Kürbisfest

Im Dorfmuseum Oberrosphe, von 12 bis 17 Uhr (zum Kürbisschnitzen bitte eigenes Werkzeug mitbringen)

