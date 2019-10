Allerheiligenmarkt in Hungen, Sulzbacher Kreativmarkt und Kunsthandwerkermarkt in der Kasseler documenta-Halle - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Aarbergen

29. Oktober - Rückershäuser Markt

Im historischen Ortskern, ab 13.30 Uhr Festzug, anschließend Marktbetrieb

Bad Arolsen

2./3. November - Kunsthandwerkermarkt der Hobbykünstler

Im Bürgerhaus, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr

Dillenburg

1. bis 3. November – Hubertusmarkt

In der Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag, Trödelmeile in der Wilhelmsstraße, Landmarkt im Hofgarten u.a., jeweils bis 18 Uhr

Dreieich

2. November - Country-Night mit Live-Musik

In der Seilerstraße 9-13, Sprendlingen, ab 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Frankfurt

1. November bis 30. Dezember - CityXmas-Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkhaus Konstablerwache, Montag-Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 16 bis 24 Uhr, Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, kein Marktbetrieb am Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag

2./3. November - Frankfurter Herbstmarkt

Im Dominikanerkloster, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

2./3. November - Kunsthandwerker-Herbstmarkt

Im Dominikanerkloster, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

2./3. November – StijlMarkt

Kreativmarkt im Casinogebäude des Campus Westend, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

3. November - Lampion-Fahrt

Im Feldbahnmuseum, durch den Rebstockpark, von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Hungen

1. November – Allerheiligenmarkt

Krämermarkt von der Kaiserstraße bis zum Marktplatz, von 9 bis 18 Uhr

Kassel

2./3. November – Kunsthandwerkermarkt

In der documenta-Halle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

31. Oktober bis 3. November - Casseler Herbst-Freyheit

Familienkirmes auf dem Königsplatz, mit Straßenkünstlern und Gauklern, am So verkaufsoffene Geschäfte von 13 bis 18 Uhr

Kirchhain

2./3. November – Kunstmarkt

Im Bürgerhaus, von 12 bis 18 Uhr

Mörfelden-Walldorf

2./3. November - Ausstellung & Künstlermarkt

Im Bürgerhaus Mörfelden, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Sulzbach

3. November - Sulzbacher Kreativmarkt

Im Bürgerzentrum Frankfurter Hof, Cretzschmarstraße 6, von 11 bis 17.30 Uhr

Wiesbaden

2./3. November - "Fein, Design & Genuss Wiesbaden"

Künstler, Designer und Manufakturen stellen aus, in den Kurhaus Kolonnaden, jeweils von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

